У бюджеті на 2021 рік виділять понад 1 мільярд гривень на заходи для боротьби з COVID-19 та його наслідками під час навчання у школах. Зокрема, гроші підуть на ноутбуки вчителям.

Начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко розповів, що кошти з нової субвенції направлять на облаштування технікою робочого місця вчителя.

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“Передусім – закупівлю ноутбуків для організації онлайн-навчання”, – наголосив Юрій Кононенко.

Зазначимо, що в Україні майже половина областей перейшла до червоної зони, а в деяких містах навіть становили посилений карантин.

Важливо! Зараз у червоній зоні наразі перебувають 11 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У МОЗ кажуть, що ще 3 регіони ризикують потрапити до червоної зони карантину через ситуацію з COVID-19 – Хмельницька, Черкаська та Донецька області.

Окрім того, школи в більшості регіонів України навчають учнів дистанційно.

В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання:

Івано-Франківськ

Чернігів

Вінниця

Закарпаття

Львів

Київ

Одеса

Миколаїв

Полтава

Ситуація з коронавірусом в Україні. Станом на 5 квітня коронавірус виявили у 10 179 людей. На жаль, ще 254 пацієнтів померли внаслідок ускладнень. Загалом від початку пандемії в Україні захворіли понад 1 755 888 мешканців, з них видужали – 1 352 139 людей.