Мільярд гривень лише на книжки: на що українці витрачають гроші за вакцинацію

За вакцинацію проти COVID-19 українці отримали тисячу гривень. На сьогодні "ковідними грошима" вже скористалися понад 8,6 мільйона українців. І найбільше витрачають саме на книжки.

Загалом з початку запуску програми на картки українців перерахували понад 8,6 мільярдів, з них вже 3 мільярди гривень громадяни витратили.

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На що українці витрачають "ковідну тисячу"

Безумовним лідером за витратами коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок. Менше ніж за два місяці українці купили книжок на 1 мільярд гривень. Це суттєва підтримка для видавничого бізнесу.

Серед найпопулярніших видів витрат також:

кінотеатри – 658 мільйонів гривень;

театри, концерти та розважальні послуги – 341 мільйон гривень.

Додамо, що з 14 лютого українці віком від 60 років можуть витратити кошти, нараховані за програмою єПідтримка, на оплату комунальних послуг. Наразі понад 3,5 мільйона громадян, старших за 60 років, вже мають дві дози вакцини від COVID-19.

А всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, з середини березня зможуть отримати додаткові 500 гривень.

До слова, з 7 лютого українці у віці від 14 до 18 років можуть отримати тисячу гривень за програмою "єПідтримка". Щоб оформити виплату, потрібно бути двічі вакцинованим проти COVID-19.

Куди підліткам можна буде витратити тисячу гривень:

Оплатити навчання чи гуртожиток (у тому числі здобуття дошкільної, позашкільної освіти, заняття у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти).

На внутрішні пасажирські перевезення залізничним та авіаційним транспортом.

На придбання книжок, друкованих засобів масової інформації, товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських товарів.

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