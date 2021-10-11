Мілітаризація освіти: в окупованому Севастополі учнів змушують присягати росгвардії

У тимчасово окупованому Росією Севастополі продовжують тотальну мілітаризацію школярів. Там для дітей відкрили кадетські класи та змушують їх присягати росгвардії.

Окупанти продовжують реалізовувати політику мілітаризації освіти в Криму і Севастополі, відкриваючи так звані кадетські класи з вивченням військової справи, історії РФ та військовою підготовкою.

До теми Школярів в окупованому Криму змушували ходити в туалет у вигрібну яму

Днями у Севастополі окупанти привели до "присяги" п'ятикласників, учнів так званого кадетського класу росгвардії. 30 учнів з гімназії №10 дали так звану урочисту клятву на вірність "Батьківщини" і кадетського руху.



Дітей в окупованому Криму змушують складати присягу / Скріншот

"Ще 50 учням урочисто вручили форму путінюгенду в окупованій Євпаторії. Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків, – написав Штірліц.



Учням в окупованому Криму вручили форму "кадетського класу" / Фото Штірліца

Зазначимо, що це перший в окупованому Севастополі кадетський клас під кураторством росгвардії. Його створили завдяки взаємодії керівництва гімназії №10, незаконного "міського департаменту освіти" і командного складу "севастопольського полку Нацгвардії РФ".

Учні в цьому класі носять мілітарі форму, а звернення до вчителя проходить строго за правилами, заведеними у військових.

Читайте також Дистанційка в окупантів: учні змушені передавати домашку через чорний вхід або вікна школи

Директора гімназії Світлана Рукавіцина каже, що дітей в новий "кадетський клас" відбирали по успішності і за групою здоров'я, бо там буде велике фізичне навантаження.

На уроках діти вивчають початкову військову підготовку, хореографію, основи безпеки життєдіяльност та поглиблений курс історії Росії. Причому, частину занять проводять росгвардійці.



Українські правозахисники зазначають, що вся освіта на території окупованого Кримського півострова побудовано так, що таб більше пропаганди, осквернення історичних фактів і дезінформації дітей, ніж самого навчання.

Відомо, що всього на території окупованого Криму діють три профільних класу так званої росгвардії: два п'ятих класи і один перший.

Що відомо про мілітаризацію дітей у Криму Російська влада відкриває в кримських школах кадетські класи і проводить набір до військово-патріотичного руху “Юнармія”. Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.



Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи наголошують на тиску на свідомість дітей у сучасній освіті Росії.



Раніше прокуратура анексованого Криму відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" у Криму.



До слова, до збройних сил Росії за час окупації Криму призвали понад 34 тисячі кримчан. Починаючи з 2015 року, на півострові незаконно провели 13 призовних кампаній.