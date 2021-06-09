Міленіали покращували рівень фінансової грамоти під час карантину: дані опитування

З початком пандемії COVID-19 стали очевидними проблеми у галузі фінансової грамотності, особливо серед молодого покоління. Однак згідно з новим опитуванням, за останній рік ситуація все ж значно покращилась.

Більш ніж половина (51%) людей у віці від 18 до 34 років підвищили власний рівень фінансової грамоти під час локдаунів, а 42% – почали краще розбиратись у фінансових продуктах та послугах на ринку. Підвищився також рівень впевненості у грошовому становищі безлічі міленіалів.

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Чому це важливо

Це хороші новини з огляду на те, що минулого року дослідження показували різке підвищення фінансового занепокоєння серед міленіалів через початок пандемії.

Також це позитивна тенденція, що стосується загального низького індексу фінансової грамотності та його впливу на ментальний добробут молоді, зафіксований у 2020 році.

Деталі дослідження

Найкращі показники підвищення рівня фінансової грамоти зафіксовано у столиці Великої Британії – Лондоні. Тут 49% міленіалів протягом року використали додатковий час вдома на аналіз та розвиток власної фінансової ситуації.

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Попри позитивні результати опитування, все ще нагальними залишаються деякі прогалини у знаннях у галузі фінансів. Зокрема молодь не має достатніх знань щодо кредитних рейтингів та можливостей впливу на цей показник.

53% опитаних віком від 18 до 34 років не знають, що відкриття одразу кількох позикових рахунків негативно впливає на їх кредитний рейтинг.

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