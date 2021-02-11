Мікронавчання: як новий освітній тренд мотивує вчитися сучасних дітей

Після впровадження онлайн-навчання у всьому світі став популярним новий освітній тренд – мікронавчання. Він допомагає зменшити учнівську нудьгу, утримати увагу дітей та сприяє довготривалому запам’ятовуванню інформації.

Вчителька-методистка Новопечерської школи Оксана Хомич розповіла, що таке мікронавчання та як його використовувати для підвищення мотивації учнів на уроках.

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Що таке мікронавчання

Це короткі уроки з теми (2 – 7 хвилин), які допомагають учням за мінімум часу повністю зануритись у тему. Але це має бути вузькопрофільна та коротка тема. Це можуть бути невеликі навчальні блоки з текстом, зображеннями, мультимедією, іграми чи тестами.

Тобто ідея цього підходу полягає в тому, що учень засвоює інформацію невеликими шматочками. Цей метод можна впроваджувати під час звичайних уроків у школі або під час дистанційки.

Як пояснювати матеріал? Цікаво, що пояснення та закріплення матеріалу має тривати однакову кількість часу – близько 1–2 хвилини.

Мені подобається практикувати мікронавчання, пропонуючи дітям коротенькі відео. Якщо це початкова школа – то ефективно подавати відео тривалістю 2–3 хвилини, з яких одна хвилина — пояснення і ще дві — закріплення матеріалу,

– додає експертка.

Натомість, за словами вчительки, у старшій та середній школі під час мікронавчання варто давати учням 2 – 3 хвилини відеопояснення теми, а потім до 5 хвилин на закріплення.

Як правильно застосовувати підхід мікронавчання у школі

Ефективне мікронавчання передбачає кілька обов’язкових фаз:

попереднє обмірковування: коли учень ставить собі запитання, чому і навіщо він це збирається вивчати;

безпосередньо фаза виконання: перегляд навчального відео. На цьому етапі дуже важливим є постійний самоконтроль і рефлексія (варто ставити собі додаткові питання і знаходити на них відповіді);

фаза самооцінювання — учень виконує тест, щоб побачити наскільки успішно він засвоїв тему.

Отже, загальний принцип ефективності мікронавчання такий: малими шматками, з постійною самоперевіркою, поступово рухатися до наступного блоку нової інформації.



Мікронавчання на уроці / Фото tvoemisto.tv

Як закріплювати матеріал під час мікронавчання? Вчителі можуть використовувати звичайні тести або тематичний пазл, де вони продемонструють отримані знання (для цього є багато спеціальних програм). Відштовхуйтесь від теми уроку і оберіть доречний метод перевірки.

Під час мікронавчання треба витратити дві хвилини часу на повтор матеріалу і ще від 3 до 5 хвилин — на перевірку та закріплення. А після цього можна вже перевіряти знання школярів.

Як мікронавчання мотивує учнів

Мікронавчання передбачає подрібнення інформації на невеликі блоки. Сучасним учням це подобається, адже так вони і звикли засвоювати інформацію. Тому не втрачають мотивацію. Вони будуть максимально залучені в освітній процес.

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Мікронавчання – це про цікавий матеріал у стислому вигляді. Діти з великою ймовірністю оберуть тренінг з мікронавчанням, аніж читання лекції чи перегляд тривалого відеоуроку. А ще школярі швидко можуть завантажити коротке відео у свій гаджет та передивлятися його в зручний час.

Але наголошуємо, що мікронавчання не варто використовувати, якщо вам потрібно пояснити учням багатоступеневу концепцію чи якщо тема уроки потребує поглибленого вивчення.

Як працює метод мікронавчання у Всеукраїнській школі онлайн? На платформі ВШО у коротких та яскравих відеоуроках тривалістю 5 – 7 хвилин логічно та структуровано викладена найважливіша інформація з теми.

Також до кожного уроку є стислий конспект, вправи і творчі завдання, перелік матеріалів для опрацювання. Матеріали різноманітні – від карт і малюнків до першоджерел чи цікавих статей. За допомогою тестів можна закріпити знання чи зробити самоперевірку, або ж вони можуть стати просто "домашніми завданнями".