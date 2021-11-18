На Миколаївщині дітям до 18 років ввели комендантську годину: що заборонено

Першотравнева громада на Миколаївщині запровадили комендантську годину для дітей віком до 18 років. Таке рішення прийняли, щоб убезпечити життя неповнолітніх.

Дітям в осінньо-зимовий період заборонено без супроводу батьків відвідувати розважальні заклади та заклади громадського харчування після 21:00.

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Водночас у весняно-літній період заборона зрушується на одну годину – після 22:00.

Правила для дітей до 18 років

заборонено відвідувати заклади громадського харчування та розважальні заклади після 21:00 (вересень – лютий включно) та після 22:00 (березень – серпень включно);

(вересень – лютий включно) та після 22:00 (березень – серпень включно); з 8:00 до 14:00 години – відвідування інтернет-кафе, комп'ютерних клубів, читального залу міської бібліотеки протягом навчального року.

Зазначається, що керівники магазинів та закладів громадського харчування мають право вимагати з 22:00 до 06:00 у відвідувачів документи, що засвідчують особу.

Водночас поліція району повинна контролювати перебування дітей шкільного віку та студентів віком до 18 років на вулицях та у закладах громадського харчування чи розважальних закладах міста.

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Додамо, що в самому Миколаєві у школах встановлюють камери відеоспостереження в освітніх закладах ми почали у 2020 році. Зокрема, посилили безпеку у 25 садочках, 27 школах і 3 закладах позашкільної освіти. Мер міста повідомив, що цього року безпечнішими стають ще 32 освітні заклади

Що цьому сприяло? У вересні цього року в будівлю школи № 6 намагався залізти невідомий. Проте його вчасно помітив охоронець і викликав поліцію.