Миколаїв послаблює карантин: як працюватимуть школи та садочки

Миколаїв вирішив послабити карантинні обмеження. Зокрема, відчиняються дитячі садочки та молодші школи. А також продовжують час роботи громадського транспорту.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, що комісія ТЕБ та НС в місті рекомендувала розширити часові проміжки курсування громадського транспорту та відкрити деякі заклади освіти.

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Так, згідно з рекомендаціями, пасажирські перевезення будуть дозволені з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:00.

Як працюватимуть школи та садочки

Комісія також рекомендувала дозволити відвідування дитсадків та молодших шкіл. Проте міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що Миколаїв залишається в червоній зоні.

За його словами, діти почнуть відвідувати заклади освіти з понеділка, 26 квітня. Зокрема, дозволити дітям відвідувати міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Цветик-Семицветик".

А вже з 5 травня всі діти зможуть відвідувати дитсадки та спеціальні заклади освіти. Також до звичного режиму повернуться учні 1 – 4 класів всіх шкіл міста. Натомість учні 5 – 11 класів й далі будуть навчатися дистанційно.

Чому повернення дітей за парти відтермінували ще на тиждень? Сєнкевич наголосив, що є низка факторів. Наприклад, під час карантину школи були відключені від опалення.

До понеділка ми не встигнемо запустити тепло, а частина шкіл підключені до централізованої системи, що вже зупинена. Заганяти дітей в холодні класи – це ненормально. Відтак, ми маємо ще тиждень, потім травневі свята,

– додав він.

Додамо, що робота літніх майданчиків закладів харчування та продовольчих ринків надалі залишається під забороною.