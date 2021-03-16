У Миколаєві школи йдуть на дистанційну, а потім – двотижневі канікули: дати

Учнів 5 – 11 класів в усіх школах Миколаєва відправляють на дистанційне навчання через поширення коронавірусу. А потім запровадять для дітей канікули на два тижні.

Причина такого рішення – ускладнення епідемічної ситуації в Миколаєві. У міськраді наголосили, що за останніх 5 тижнів відбувається постійне збільшення кількості випадків захворюваності на COVID-19.

Важливо Міносвіти відправляє на дистанційку учнів в помаранчевій та жовтій зонах

Зокрема, станом на 15 березня у Миколаєві офіційно підтверджено понад 30 тисяч випадків інфікування COVID-19 за весь період. Тому там прийняли рішення перевести дітей на онлайн-навчання.

Дистанційка та канікули у школах Миколаєва

Відомо, що у школах міста зафіксовано 246 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, з них – 126 діти. На самоізоляції перебувають 177 класів.

Коли діти навчатимуться дистанційно? Середні та старші класи шкіл у Миколаєві вже з середи, 17 березня, вчитимуться онлайн. Натомість учні 1 – 4 класів продовжують навчатися очно до 19 березня.

Коли учні підуть на канікули? У школах Миколаєва з 22 березня починаються двотижневі канікули для всіх учнів. Тобто учні вийдуть на навчання вже з понеділка 5 квітня.

За інформацією міського голови Олександра Сенкевича, в місті спостерігається зростання захворюваності саме серед дітей.

Частіше почали хворіти діти. За три доби 59 нових підтверджених випадків. 197 класів у миколаївських школах – на самоізоляції,

– мер міста.

Ситуація з садочками та вишами

Якщо у місті – червона зона карантину, або якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників.

Дитячі садки в Миколаєві продовжать роботу в звичному режимі. Наразі в садочках зафіксовано 37 випадків інфікування, серед них – 32 працівники та 5 дітей. На самоізоляції перебуває 15 груп.

Окрім того, у Миколаєві звернулися до керівників вишів з пропозицією перенести початок навчання на 10 годину ранку. Все для того, щоб зменшити транспортне навантаження зранку та попередити скупчення людей.

До слова, в деяких областях школи вже закрили на карантин, а учнів навчають дистанційно. Зокрема, йдеться про Івано-Франківськ, Чернівці, Житомир, Львів та інші міста. В яких областях учні перейшли на онлайн-навчання – читайте тут.