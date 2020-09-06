У Миколаєві навчальний рік розпочався не дуже вдало, одразу в кількох навчальних закладах виявили випадки коронавірусу. Відтак на самоізоляцію відправили 5 класів у 4 різних школах, а також дві групи з різних дитсадків.

Випадки захворювань на коронавірус зареєстровано серед дітей і персоналу 6 навчальних дитячих закладів, повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

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Кого відправили на самоізоляцію в Миколаєві:

школа №19 – на самоізоляції один клас;

школа №20 – на самоізоляції один клас;

школа №29 – на самоізоляції два класи;

школа №46 – на самоізоляції один клас;

дитсадок №71 – на самоізоляції одна група;

дитсадок № 95 – на самоізоляції одна група.

Скільки саме дітей пішли на самоізоляцію, точно невідомо. Та якщо розрахувати з середньої кількості, наприклад, по 20 дітей на клас чи групу, то вийде близько 120 осіб. Втім ця кількість може бути й значно вищою.

Слід зазначити, що клас у 19-ій школі, а також обидві групи в цих дитсадках пішли на самоізоляцію вже в перший день навчання – 1 вересня. Саме тоді там виявили випадки коронавірусу.



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