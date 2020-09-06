У Миколаєві на самоізоляцію відправили дітей з кількох шкіл і двох дитсадків
У Миколаєві навчальний рік розпочався не дуже вдало, одразу в кількох навчальних закладах виявили випадки коронавірусу. Відтак на самоізоляцію відправили 5 класів у 4 різних школах, а також дві групи з різних дитсадків.
Випадки захворювань на коронавірус зареєстровано серед дітей і персоналу 6 навчальних дитячих закладів, повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.
До слова Що робити, якщо студент чи викладач має симптоми COVID-19: інструкція для вишів
Кого відправили на самоізоляцію в Миколаєві:
- школа №19 – на самоізоляції один клас;
- школа №20 – на самоізоляції один клас;
- школа №29 – на самоізоляції два класи;
- школа №46 – на самоізоляції один клас;
- дитсадок №71 – на самоізоляції одна група;
- дитсадок № 95 – на самоізоляції одна група.
Скільки саме дітей пішли на самоізоляцію, точно невідомо. Та якщо розрахувати з середньої кількості, наприклад, по 20 дітей на клас чи групу, то вийде близько 120 осіб. Втім ця кількість може бути й значно вищою.
Слід зазначити, що клас у 19-ій школі, а також обидві групи в цих дитсадках пішли на самоізоляцію вже в перший день навчання – 1 вересня. Саме тоді там виявили випадки коронавірусу.
Правила навчання в особливий період карантину / інфографіка 24 каналу
-
У Миколаєві на самоізоляцію відправили дітей з кількох шкіл і двох дитсадківсьогодні , 12:02
-
Реалії початку навчання у школах та гучні заяви чиновників – підсумки тижня в освіті3 вересня , 19:12
-
У польській школі на святковій лінійці 1 вересня прозвучав Гімн України: ефектне відео2 вересня , 11:59