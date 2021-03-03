У Миколаєві ректор університету брав на роботу родичів та виписував їм премії
Працівники СБУ викрили у корупції ректора Чорноморського національного університету ім. Петра Могили у Миколаєві. Керівник вишу систематично виплачував премії своїм родичам.
Джерело:Служба безпеки України
Відомо, що ректор влаштовував на роботу в університет своїх родичів, і систематично протягом 2019 − 2020 років необгрунтовано виписував їм премії на сотні тисяч гривень.
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За інформацією видання "Преступности.НЕТ" мова йде про ректора ЧНУ ім. Петра Могили Леоніда Клименка. Йому ще 9 листопада прямо у будівлі вишу вручили відповідний протокол.
Ректор Леонід Клименко / Фото NikLife
З'ясувалося, що ректор Клименко видав указ про преміювання кількох працівників університету, в числі яких і його дочка Анна Норд, яка є директоркою інституту післядипломної освіти при університеті.
Лише тепер Центральний райсуд Миколаєва визнав ректора вишу винним у скоєнні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Посадовця притягнуто до відповідальності.
Випадки корупції в українських вишах:
- У Києві поліція розкрила корупційну схему у виші, де головна бухгалтерка протягом 3 років привласнювала гроші від студентів, які вони вносили як оплату за навчання.
- Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему на Київщині. Там разом зі спільниками колишній ректор медичного вишу гарантував студентам успішне складання іспиту та отримання сертифікату, який це підтверджує. А за "послугу" хотів 3 тисячі доларів.
- А в харківському виші ректор та проректор, використовуючи своє службове становище, вимагали та отримали від приватного підприємця 300 тисяч гривень за укладення договору оренди приміщень від університету.
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