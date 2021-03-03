Працівники СБУ викрили у корупції ректора Чорноморського національного університету ім. Петра Могили у Миколаєві. Керівник вишу систематично виплачував премії своїм родичам.

Відомо, що ректор влаштовував на роботу в університет своїх родичів, і систематично протягом 2019 − 2020 років необгрунтовано виписував їм премії на сотні тисяч гривень.

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За інформацією видання "Преступности.НЕТ" мова йде про ректора ЧНУ ім. Петра Могили Леоніда Клименка. Йому ще 9 листопада прямо у будівлі вишу вручили відповідний протокол.



Ректор Леонід Клименко / Фото NikLife

З'ясувалося, що ректор Клименко видав указ про преміювання кількох працівників університету, в числі яких і його дочка Анна Норд, яка є директоркою інституту післядипломної освіти при університеті.

Лише тепер Центральний райсуд Миколаєва визнав ректора вишу винним у скоєнні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Посадовця притягнуто до відповідальності.

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