Адміністрація школи №56 у Миколаєві зацькувала у соцмережі батька, який відмовився скидати гроші на фонди та подарунки для інших.

Про це розповів сам батько Олег Четков на сторінці "Батьки SOS" у фейсбуці.

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За словами чоловіка, він пояснив адміністрації закладу, що має право не здавати кошти на фонди й подарунки. Та попросив школу опублікувати звіт попередніх витрат, на що отримав образи.

"Пішли насмішки, почали переходити на особистість й інші неприємні висловлювання на мою адресу загальному чаті у вайбері, що я один не здаю гроші та завжди усім незадоволений, а решта 29 людей зі всім погоджуються. Хоч я бачу в листуванні тільки тих же 5-7 осіб, інші мовчать", – зазначив Четков.

Також батько додав до свого допису скріншоти з останньої онлайн-розмови, зауваживши, що дирекція школи принизила його.

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Також адміністрація закладу повідомила чоловікові, що його донька залишиться без частування на святі та закликали забрати ученицю зі школи.

До слова, гучним скандалом завершилось масштабне святкування Дня вчителя під Миколаєвом. Місцевих педагогів зібрали на захід із банкетом, де повністю ігнорувалися всі карантинні обмеження. Більше – читайте тут.