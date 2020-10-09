Міністерство освіти і науки та "Майкрософт Україна" домовилися про допомогу українським закладам школам в налагодженні дистанційного навчання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

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Так, МОН вирішили домовитися з "Майкрософт Україна" через значне поширення захворювання на COVID-19. Зокрема, українські заклади освіти зможуть налагодити проведення онлайн занять безкоштовно, застосовуючи центр командної роботи Microsoft Teams for Education.

Чому цей сервіс необхідних для шкіл:

він допомагає організувати віртуальні класи, онлайн-уроки та онлайн-засідання педагогічних рад тощо;

він надає можливість створення закритих чатів для спілкування, здійснення відеоконференцій за участі 300 учасників, завантаження матеріалів та можливість їх поширювати;

там вчителі зможуть створювати цифрові зошити і журнали успішності, планувати завдання, контролювати їх виконання, здійснювати оцінювання, формувати електронний розклад, систематизувати навчальні матеріали тощо.

У Міносвіти наголосили, що зараз також відбуваються перемовини з іншими компаніями щодо забезпечення закладів освіти безкоштовними інструментами для дистанційного навчання.

Окрім того, у МОН додали, що вони з Міністерством цифрової трансформації України та міжнародними партнерами опрацьовують питання щодо продовження "Всеукраїнської школи онлайн".