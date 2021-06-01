Ми відстаємо з темпами впровадження освітніх інновацій, – ОП про президентський виш

В Україні оголосили створення нового президентського вишу, де будуть готувати “людей майбутнього”. В Офісі Президента запевняють, що ця ідея з’явилася, щоб підвищити конкурентоспроможність України на глобальному ринку.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарях 24 каналу наголосив, що прийняття рішення про новий виш в Україні можуть не належно оцінити. "Прогресивна ідея спочатку буде піддаватися остракізму (політичному спротиву, – 24 канал)", – каже він.

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Проте, як наголошує Подоляк, мотивація створення президентського університету абсолютно своєчасна.

Ми дещо відстаємо з темпами впровадження освітніх інновацій – світ занадто швидкий і мінливий з точки зору комунікацій, пріоритетних технологій, типів конкуренції,

– заявили в ОП.

Подоляк додає, що тут мова йде навіть не про будівництво чи вибір конкретної локації. Мова про базові передумови.

“Так, сьогодні у нас є досить непогані виші. Але всі вони інтегровані в традиційні системи викладання”, – запевнив він.



Макет президентського вишу у Києві / Скриншот з відео

За словами Подоляка, президент пропонує інноваційну модель:

нові факультети, які потрібно створювати з нуля,

нові навчальні програми,

інші технології і методики навчання,

нові професорсько-викладацькі колективи.

Ідея – в різкому підвищенні нашої конкурентоспроможності на глобальному ринку освітніх послуг, більшої адаптивності до сучасних освітніх технологій,

– зазначили в ОП.

Подоляк додає, що організаційний підхід Володимира Зеленського простий: не потрібно ламати те, що вже добре працює.

“Але ми можемо істотно розширити лінійку пропозицій і спробувати інші способи організації навчального-дослідного процесу”, – сказав він.

Яким буде навчання у президентському виші

Володимир Зеленський вже підписав указ про створення президентського університету майбутнього.

За його словами, навчання у виші передбачатиме 30% теорії та 70% практики, а стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.

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Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.

Шкарлет розповів про особливості університету для студентів та викладачів:

соціальний пакет,

безкоштовне навчання,

соцстрахування,

гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних компаніях, центральних органах влади тощо.

До викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання.