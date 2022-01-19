Ми не прив'язуємося до рецептів Клопотенка, – Шкарлет прокоментував оновлене шкільне меню

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет прокоментував перші результати реформи шкільного харчування. За його словами, школи не обмежуються одним конкретним меню та не прив’язуються до рецептів Клопотенка.

Сергій Шкарлет наголосив, що реформа шкільного харчування триває в Україні вже два роки. За ініціативи першої леді Олени Зеленської цей масштабний проєкт реалізується по всій країні.

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Школи не прив'язуються до рецептів Клопотенка

За його словами, реформа має на меті сформувати правильні харчові звички у молоді й жодним чином не обмежується одним конкретним меню.

Крім того, ми не прив'язуємося до рецептурного довідника, який створив Євген Клопотенко. Він просто показав приклад. Але кожна школа може сама розробляти свої технологічні картки, в залежності від харчових звичок того чи іншого регіону,

– заявив міністр освіти.

Шкарлет запевнив, що реформа шкільного харчування запроваджена в контексті того, що ми маємо піклуватися про своє майбутнє. Це є формування здорового способу життя на підставі правильних харчових звичок, які дитина несе у родину.

Школи можуть готувати власні страви

Очільник МОН додав, що Клопотенко показав, що з простих продуктів, відповідно до норм, можна створити смачну, незвичну та корисну їжу. Але наші кухарі можуть готувати власні страви.

Сергій Шкарлет підтвердив, що вже багато закладів освіти формують свої технологічні картки.

Вичерпну інформацію про реформу, технологічні картки і варіанти меню можна знайти на спеціально створеному порталі " ЗнаЇмо ".

"Ми створили портал "ЗнаЇмо", де є ціла низка відповідей на запитання, які роз'яснюють і батькам, і вчителям, а особливо керівникам закладів освіти, всі ті аспекти реформи, які мають покращити життя і майбутнє наших дітей", – сказав міністр.

Про реакцію батьків на харчування

Шкарлет розповів, що перші відгуки про реформу дуже різні. Є багато задоволених батьків і дітей, але є й ті, що критикують окремі страви.

Наші кухарі вміють і прекрасно готують, а тому й нові рецептури з корисними продуктами та з урахуванням побажань учнів і колективів шкіл будуть ними обов'язково опановані на найвищому рівні,

– зазначив Сергій Шкарлет

Він додав, що коли школа долучається до проєкту, отримує нове обладнання для харчоблоків, модернізацію їдалень, тож тут не може бути негативу взагалі.

До слова, раніше шеф-кухар та співавтор реформи шкільного харчування Євген Клопотенко розповів, чому його меню спричинило такий спротив і коли вирішать проблеми з харчування у школах. Про це – читайте за посиланням.

Як змінилося харчування у школах

З 1 січня запрацювало нове меню у межах реформи шкільного харчування. Там враховано принципи здорового харчування, а також фізіологічні потреби дітей в основних харчових речовинах та енергії.

Як змінилося харчування: