Ми не брешемо та хочемо розголосу, – студенти НАУ знову показали моторошні фото з гуртожитку

Нещодавно студенти розповіли про жахливі умови у гуртожитку Національного авіаційного університету в Києві. Але одразу ж керівництво вишу назвало інформацію фейком, а фото – старими. Проте студенти заявили, що не брешуть, та показали знову моторошні фото кімнат у гуртожитку.

Студенти НАУ стверджують, що у виші їх даремно називають наклепниками. Адже вони і далі живуть в моторошних умовах, про що свідчать нові фото, які вони оприлюднили.

До теми Гірше, ніж в тюрмі: у мережі показали, як живуть студенти НАУ у гуртожитку в Києві

Вони вирішили розповісти про несправедливість щодо тих студентів НАУ, які проживають у гуртожитку № 11.

Чому студентів НАУ звинуватили у наклепі

Після оприлюднення жахливих умов проживання у гуртожитку, керівництво НАУ заявило, що студенти брешуть, і що вони показали старі фото, а зараз там все відремонтовано.

Голова студради наголосив, що блоки відремонтовані і такі (в поганому стані, – 24 канал) тільки в 10% випадків. За його словами, незадоволені студенти – ті, хто погано вчаться, або кому не сподобалося переселення.

Студенти НАУ знову оприлюднили моторошні фото гуртожитку

Студенти Національного авіаційного університету кажуть, що хочуть розголосу цієї ситуації. Тому вони перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, щоб всі бачили, що фото не старі.

Студенти додали, що "у внутрішньому чаті" гуртожитку незадоволених просто видалили.

Нижче дивіться фото, як живуть студенти університету, що займає шосте місце серед найкращих вузів України.



Жахливі умови у гуртожитку НАУ / Фото РБК-Україна



Жахливі умови у гуртожитку НАУ / Фото РБК-Україна



Жахливі умови у гуртожитку НАУ / Фото РБК-Україна



Жахливі умови у гуртожитку НАУ / Фото РБК-Україна



Жахливі умови у гуртожитку НАУ / Фото РБК-Україна



Жахливі умови у гуртожитку НАУ / Фото РБК-Україна



Жахливі умови у гуртожитку НАУ / Фото РБК-Україна

До слова, батько першокурсниці Сумського педагогічного університету Микола Педько показав фото жахливих умов у гуртожитку вишу. Там умивальники без кранів, ліжка без матраців, а плита без ручок, які вмикають конфорки. Фото та деталі – читайте у статті.