Ми готові до різних сценаріїв, – у МОН розповіли про дії при погіршенні ситуації з COVID-19

27 серпня 2021 , 15:17
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

В Україні ситуація з поширенням коронавірусу є динамічною й поступово погіршується. Однак у Міністерстві освіти й науки готові до різних сценаріїв розвитку подій.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Експертної групи МОН Володимир Божинський. Зважаючи на роботу освітніх закладів в умовах пандемії у 2020 році, до нового навчального року вдалося підготуватися вже значно краще. 

До теми Освіта під час карантину: як навчатимуться школярі та студенти з 1 вересня

Від чого залежатимуть обмеження

За словами Божинського, саме ситуація із захворюваністю в кожному регіоні значно впливатиме на кількість обмежень. Оптимістичним сценарієм є зелена зона, де навчальний рік почнеться у штатному режимі.

Втім, якщо ситуація із COVID-19 погіршуватиметься, то фактично до кожного закладу освіти підходитимуть індивідуально. 

Ми готові до різних сценаріїв. Вони залежать від того, які зони будуть встановлені по території України,
заявив він.

Божинський зауважив, що створення безпечного освітнього середовища значною мірою залежить й від кількості вакцинованих педагогів. Зважаючи на це, МОН за дорученням уряду щотижнево збирає інформацію про динаміку щеплень.

Обласні управління освіти також контролюють цю ситуацію. 

Варто прочитати У Києві школи отримали рекомендації щодо навчання на карантині: що заборонять

Божинський розповів про дії МОН при погіршенні ситуації з COVID-19: дивіться відео

Навчання в умовах COVID-19: коротко

  • Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки. Тому навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня. Він проходитиме у звичному режимі.
  • Варто зауважити, що школи, де буде вакциновано понад 80% вчителів, зможуть працювати у звичному форматі навіть при посиленому карантині.
  • У МОЗ та МОН наголошують, що вакцинація педагогів залишається добровільною. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що директор не має права заборонити працювати у школі вчителю, який не отримав щеплення.
Автор: Тетяна Кійовська