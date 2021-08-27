Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Експертної групи МОН Володимир Божинський. Зважаючи на роботу освітніх закладів в умовах пандемії у 2020 році, до нового навчального року вдалося підготуватися вже значно краще.

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Від чого залежатимуть обмеження

За словами Божинського, саме ситуація із захворюваністю в кожному регіоні значно впливатиме на кількість обмежень. Оптимістичним сценарієм є зелена зона, де навчальний рік почнеться у штатному режимі.

Втім, якщо ситуація із COVID-19 погіршуватиметься, то фактично до кожного закладу освіти підходитимуть індивідуально.

Ми готові до різних сценаріїв. Вони залежать від того, які зони будуть встановлені по території України,

– заявив він.

Божинський зауважив, що створення безпечного освітнього середовища значною мірою залежить й від кількості вакцинованих педагогів. Зважаючи на це, МОН за дорученням уряду щотижнево збирає інформацію про динаміку щеплень.

Обласні управління освіти також контролюють цю ситуацію.

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