Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Експертної групи МОН Володимир Божинський. Зважаючи на роботу освітніх закладів в умовах пандемії у 2020 році, до нового навчального року вдалося підготуватися вже значно краще.
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Від чого залежатимуть обмеження
За словами Божинського, саме ситуація із захворюваністю в кожному регіоні значно впливатиме на кількість обмежень. Оптимістичним сценарієм є зелена зона, де навчальний рік почнеться у штатному режимі.
Втім, якщо ситуація із COVID-19 погіршуватиметься, то фактично до кожного закладу освіти підходитимуть індивідуально.
Ми готові до різних сценаріїв. Вони залежать від того, які зони будуть встановлені по території України,
– заявив він.
Божинський зауважив, що створення безпечного освітнього середовища значною мірою залежить й від кількості вакцинованих педагогів. Зважаючи на це, МОН за дорученням уряду щотижнево збирає інформацію про динаміку щеплень.
Обласні управління освіти також контролюють цю ситуацію.
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Божинський розповів про дії МОН при погіршенні ситуації з COVID-19: дивіться відео
Навчання в умовах COVID-19: коротко
- Денис Шмигаль заявив, що наразі Україна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки. Тому навчальний рік розпочнеться вчасно – 1 вересня. Він проходитиме у звичному режимі.
- Варто зауважити, що школи, де буде вакциновано понад 80% вчителів, зможуть працювати у звичному форматі навіть при посиленому карантині.
- У МОЗ та МОН наголошують, що вакцинація педагогів залишається добровільною. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов зазначив, що директор не має права заборонити працювати у школі вчителю, який не отримав щеплення.