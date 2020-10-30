У Міністерстві освіти і науки радять вчителям віддавати перевагу зеленій ручці, а не червоній, коли вони перевіряють зошит школяра. Чим цей метод цікавий та як він допомагає мотивувати учнів краще навчатися – читайте у матеріалі.

І тут вся справа зовсім не в кольорі ручки, як дехто може подумати. Насправді метод зеленої ручки полягає в тому, щоб фіксувати увагу дитини на успіхах, а не помилках, передає видання "Освіторія".

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Завдяки цьому дитина зможе побачити, що в неї краще виходить. Так дорослі навчають дітей не концентруватися на поразках, а бачити свої маленькі перемоги. Водночас це мотивуватиме учнів, адже вони мимоволі будуть прагнути повторювати позитивний досвід.

Наприклад: у зошиті учень написав тридцять разів літеру "а". Вчитель має зеленою ручкою позначити ті літери, які вдалися дитині найкраще. Учень побачить, що він вміє писати красиво і правильно — варто тільки повторити успіх, який відзначив вчитель.



Метод зеленої ручки / Фото tutkatamka

Хто придумав замінити червону ручку на зелену? Метод зеленої ручки розробив засновник гуманної педагогіки Шалва Амонашвілі. Одна історія надихнула його відмовитися від ідеї змушувати учнів фокусуватися на помилках, а допомагати їм помічати позитивні зміни.

"Якось дівчинка відкрила зошит, де все було покреслено червоним чорнилом, і розплакалася: "Я не люблю математику, я нічого не розумію. У мене все підкреслено червоним, скрізь помилки". Моє серце розривається, коли діти плачуть", – наголосив він.

Тоді Шалва Амонашвілі вирішив прислухався до голосу цієї дівчинки, яка запитувала його: "Чому вчителі завжди шукають помилки?". Після цього він згадав слова Сухомлинського: "Ведіть дітей від успіху до успіху, від радості до радості". Так і з’явилася ця ідея.

Вже наступного дня педагог відмовився від червоної ручки й працював із дитячими зошитами, використовуючи лише зелені чорнила.

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"Якщо хоч одне слово в реченні написано правильно, якщо хоч один математичний приклад вирішено правильно — це успіх. Я підкреслюю це зеленим: "Молодець! Я радий, я здивований!", – каже Шалва.

Як батьки можуть втілювати метод зеленої ручки? Експерт каже, що якщо ваша дитина зробила щось погане, то доросли не варто показувати злість. Краще запитайте в дитини, чому вона вчинила саме так. Якщо будете ставити питання звичайним тоном, то дізнаєтеся відповідь на кожен пункт у деталях.

"До прикладу, на шпалерах намальовано картину для тата — це той слоник з мультика. А на підлозі борошно, тому що хотілося спекти рогалики "як це робить мама", – навів приклади Амонашвілі.

Тобто батьки мають акцентуйте увагу дитини на хорошому й розказати їй, як зробити правильно. Наприклад, мама може подякувати доньці за допомогу на кухні: "У мене росте справжня помічниця! Але сиру муку ми не зможемо їсти. Давай завтра разом приготуємо рогалики. Я підкажу, що робити".