У вчителів є безліч методів, які допомагають у викладанні. Ми пропонуємо вам ще один прийом який точно стане у пригоді – метод шестикутника, який прийшов до нас із Великої Британії. Він дозволяє уникнути пасивного слухання та спонукає учнів до активної роботи.

Окрім того, цей метож підвищує ефективності занять та навчає учнів самостійності. А автором методики є вчитель історії Рассел Тарр, повідомляє видання "На урок".

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Чому шестикутник? В основі цього методу лежить використання шестикутних карток (гексів). Адже велика кількість сторін фігури допомагає учням проявити творчі здібності.

Учитель дає кілька шестикутників дітям, вони збирають їх у певну картину, виконуючи при цьому конкретне завдання. Кожна картка відображає один із аспектів теми уроку.

Всі шестикутники з'єднуються між собою певними поняттями або подіями, а учні мають встановити ці зв'язки. Робота з шестикутниками дозволяє проаналізувати навчальний матеріал, та переосмислити його, не обмежуючись у висновках і міркуваннях.

Варіанти застосування методу шестикутного навчання

Учень має бути залученим у навчальний процес: критично та логічно осмислювати інформацію, зіставляти, класифікувати, узагальнювати, бути активним та самостійним. І шестикутне навчання дуже у цьому допоможе!

Навчальний матеріал у шестикутниках

Вчитель розрізає шестикутні картки та пропонує учням зібрати мозаїку. Тобто діти отримують готовий навчальний матеріал, записаний у шестикутниках, із яких їм потрібно зібрати пазл. У картки можна вписати слова, цифри, словосполучення, текст. Учні повинні виконати завдання і з'єднати шестикутники у єдине ціле.

Наприклад: так можна організувати повторення матеріалу на уроках української літератури в 11 класі. Беремо тему, наприклад "Поезія 1920–1930-х років ХХ століття»" Картки можна заповнити термінами та визначеннями (авангардизм, розстріляне відродження, соцреалізм тощо), іменами поетів цього періоду (П. Тичина, М. Зеров, М. Семенко, М. Рильський, М. Драй-Хмара тощо), а також назвами їхніх творів.

Магія чистих карток

Учитель залишає шестикутники порожніми, щоб учні могли заповнити їх і висловити свою думку. Це прекрасний варіант для дистанційної роботи: ви можете запропонувати дітям вирізати картки самостійно.

Наприклад: вивчення нової теми "Криволінійний рух" – фізика, 10 клас. Для розуміння процесів учні повинні ознайомитися з орбітальними, обертальними, криволінійними рухами, вивчити поняття "період обертання", "частот обертання", знати відповідні формули. Усі поняття потрібно вписати у порожні рядки. А коли гекс буде складений, діти мають пояснюють теорію та обґрунтовують поняття.

Робота в групах

Метод підходить не лише для індивідуальної роботи – діти можуть об'єднуватися у команди. Кожна група заповнює свої шестикутники. Потім команди обмінюються напрацюваннями та намагаються зібрати мозаїку однокласників.

Наприклад: при узагальненні матеріалу з морфології (програма української мови для 5 класу) можна запропонувати учням об'єднатися в чотири групи та систематизувати матеріал. Перша група збирає гекси "Частини мови", друга – "Іменники", третя – "Дієслова" тощо. Так за короткий час ви організовуєте систематизацію матеріалу.

Приклад використання методу шестикутника на онлайн-уроці: відео

Кольорові шестикутники

В такому випадку картки мають бути різного кольору, тоді кожен колір буде об'єднувати навчальний матеріал у певну категорію. Так, колір визначає певну класифікацію, а навчальний матеріал розподіляється за видовими ознаками.

Завдання учнів – з'єднати шестикутники. Будьте готові, що може виникнути багато способів, різних зв'язків. Це чудовий варіант для математики, природничих дисциплін тощо.

Пізнавальні картинки

Шестикутники можуть бути з зображеннями, з яких учні складають колаж. Такий варіант ідеально підходить для вивчення історичних подій, мистецтва та культури.

Як створити шестикутники онлайн

Для того, щоб полегшити роботу вчителів, Рассел Тар розробив шаблон для створення шестикутників, яким може скористатися кожен. Його можна знайти за цим посиланням.

Для цього слід:

У віконці Title написати тему.

У блоці Introduction прописати докладну інструкцію для учнів.

У третьому блоці, Hexagons Text, записати ключові слова для шестикутників. Їх має бути не менше п'яти. Кожний новий рядок – це новий шестикутник.

Також ви можете згенерувати будь-яку тему і запропонувати учням працювати просто на сайті. Діти можуть обробляти створений запропонований матеріал. Шестикутники можна пересувати мишкою, змінювати їхній колір і видаляти зайві.