Метод "перевернутого класу": як організувати нетипові уроки для учнів – поради

Майже кожного уроку учні отримують якусь нову тему, адже навчальна програма переповнена інформацією. Тому вчителі постійно пояснюють матеріал і фізично не встигають використовувати багато прийомів закріплення знань.

Тому експерти радять застосовувати на уроці метод "перевернутого класу", коли учні отримують менше теорії і мають більше.

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Як працює метод "перевернутого класу"

Ключова особливість прийому – учні заздалегідь вдома ознайомлюються з теорією та відомостями щодо теми, переглядаючи відеолекції в онлайні або опрацьовують матеріал самостійно.

Натомість у класі школярі виконують практичні завдання, які вчитель має підготувати, та осмислюють навчальний матеріал у ході його обговорення. Тобто так вони отримують практичний досвід застосування набутих знань.

Додамо, що засновником такого прийому вважають американського педагога Салмана Хана. Він записувати короткі змістовні відеоролики з поясненням математики для своїх учнів.

Ключові переваги прийому

Під час такого методу на уроці вчитель не витрачає час на пояснення теорії, а одразу зосереджується на проведенні практики чи освітніх ігор для закріплення знань школярів.

Водночас учні опановують теорію самостійно з використанням сучасних технологій. Вони можуть переглядати відеолекцій у будь-який час до уроку. Навіть якщо учень не був на уроці, він не відстане від однокласників.



Учень дивиться відеоуроки вчительки / Фото НУШ

Ще одна перевага моделі "Перевернутий клас" – це те, що учні опановують теоретичний матеріал не для оцінки, а заради знань, які вони зможуть використати під час виконання творчих практичних завдань на уроці.

Які недоліки має метод "перевернутого класу"? Окрім переваг, цей метод має і недоліки. До прикладу, якщо учень не виконав домашнє завдання (не вивчив самостійно теоретичний матеріал), то він не зможе повноцінно працювати на уроці.

Щоб цього уникнути вчитель має мотивувати школярів, пропонуючи під час уроків цікаві ігри чи організовуючи дебати тощо.

Як використовувати метод "перевернутого класу"

Запроваджуйте метод поступово

Щоб цей підхід приніс бажаний ефект, тут треба готувати учнів поступово – навчайте їх самостійності у навчанні, ставте чіткі завдання та прогнозуйте результати, час від часу пропонуйте частину матеріалу опановувати самостійно.

Адже якщо одразу перевести навчання школярів виключно за відеолекціями, то, ймовірно, більшість учнів з класу просто не виконають завдання, не зрозумівши сенс.

Ставте чіткі завдання перед учнями

Детально поясніть, який саме матеріал учні мають прочитати чи переглянути, на що варто звернути більше уваги. Школярі мають усвідомлювати, чому вони мають зробити домашнє завдання.

Так, під час оголошення домашнього завдання скажіть, які параграфи підручника треба прочитати чи які відеоролики з лекціями подивитися. І обов’язково зазначте, що на наступному уроці буде творчий проєкт, командна гра-змагання тощо.

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Не обов'язково щоразу створювати авторський відеоконтент

В інтернеті є безліч корисних ресурсів, і цей відеоконтент можна використовувати. При цьому пропоновані відео мають бути змістовними та не надто довгими.

Також обов'язково залучайте підручник, адже він адаптований під необхідний мінімум, який має знати кожен учень. Також пропонуйте альтернативні джерела інформації, які цікавіше розкривають тему уроку.

Намагайтесь уникати домашніх завдань у вигляді пасивного перегляду

Але щоб учні краще запам'ятовувати матеріал, залучайте активні форми опрацювання матеріалу. Щоб вони не просто дивилися відео, а працювали з інформацією. До прикладу, попросіть їх створити конспект, таблицю, карту тощо.

І обов'язково контролюйте рівень підготовки школярів до уроку, наприклад, пропонуйте виконання онлайн-тестів за змістом навчального матеріалу.

Мотивуйте учнів цікавими завданнями у класі

Під час уроку пропонуйте школярам цікаві творчі завдання, а не просто тести на відтворення інформації. Ініціюйте обговорення, грайте в інтелектуальні освітні ігри, тощо. Учням має бути цікаво, бо в іншому випадку цей метод не працюватиме.