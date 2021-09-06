У школі №11 у Полтаві 19-річна дівчина увірвалася до школи з арбалетом та відкрила стрільбу по вчителях. Внаслідок інциденту двоє педагогів постраждало, одній з них стріла наскрізт прострелила руку.

До теми Вчительці наскрізь прострелила руку: що відомо про дівчину, яка з арбалета стріляла в школі

Зловмисницю вже затримали. Її допитали слідчі, вони також планують з’ясувати, чи вживала дівчина алкоголь чи наркотики.



19-річна дівчина, яка стріляла з арбалету / Фото з телеграму "Труха Харків"

Зазначимо, що навчання у школі вже відновили. А вчителів, яких поранила зловмисниця, відправили до лікарні.

Очевидиця розповіла, що дівчина, куривши сигарету, зайшла в один клас та вистрілила у спину вчительці. За її словами, вона мала зелене волосся і ходила з порізаними руками.

Додамо, що дівчина, яка стріляла з арбалету, вчилася у школі №11 у Полтаві до 4 класу. Наразі її мотиви невідомі.