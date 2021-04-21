Мережа вишів в Україні є неефективною та створює проблеми, – Світовий банк

В Україні понад 230 державних закладів вищої освіти. Світовий банк переконує, що мережа вишів є занадто великою та неефективною. Тому Україна може отримати додаткові кошти на фінансування вищої освіти.

Проєкт Світового банку передбачає надання Україні 200 мільйонів доларів для поліпшення системи вищої освіти.

До теми Уряд дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

У Світовому банку зазначають, що мережа державних українських вишів в умовах скорочення населення є неефективною і створює проблеми, як для її фінансової стійкості, так і для якості послуг.

Експерти банку також відзначають низьку прозорість системи та поганий зворотний зв’язок. Зокрема, 85% української молоді планують отримати вищу освіту, однак цей високий попит погано відображається на інформації про доступні варіанти освіти та результатах працевлаштування.

У Світовому банку наголошують, що уряд України створює стимули для оптимізації мережі вишів із використанням підходу "знизу-вгору".

Останніми роками кількість державних вишів скоротилася на 25%, включаючи коледжі та галузеві технікуми, які були "фабриками дипломів", але ще багато що належить зробити,

– підкреслюють у Світовому банку.

Що має зробити Україна у сфері вищої освіти

На думку фахівців Світового банку, Україні потрібно в подальшому об'єднати пов'язані категоріями університети та оптимізувати їх географічну зону охоплення.

"Для того, щоб ефективно провести такі заходи із залученням самих вишів, необхідні інституційні аудити для кожного з них", – зазначають у банку.

Окрім того, очікується, що у разі ухвалення рішення, Україна зможе отримати позику від Світового банку розміром 200 мільйонів доларів, які мають витратити на поліпшення системи вищої освіти в Україні. Реалізація проєкту розрахована на шість років.