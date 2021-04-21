Проєкт Світового банку передбачає надання Україні 200 мільйонів доларів для поліпшення системи вищої освіти.

До теми Уряд дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

У Світовому банку зазначають, що мережа державних українських вишів в умовах скорочення населення є неефективною і створює проблеми, як для її фінансової стійкості, так і для якості послуг.

Експерти банку також відзначають низьку прозорість системи та поганий зворотний зв’язок. Зокрема, 85% української молоді планують отримати вищу освіту, однак цей високий попит погано відображається на інформації про доступні варіанти освіти та результатах працевлаштування.

У Світовому банку наголошують, що уряд України створює стимули для оптимізації мережі вишів із використанням підходу "знизу-вгору".

Останніми роками кількість державних вишів скоротилася на 25%, включаючи коледжі та галузеві технікуми, які були "фабриками дипломів", але ще багато що належить зробити,

– підкреслюють у Світовому банку.

Що має зробити Україна у сфері вищої освіти

На думку фахівців Світового банку, Україні потрібно в подальшому об'єднати пов'язані категоріями університети та оптимізувати їх географічну зону охоплення.

"Для того, щоб ефективно провести такі заходи із залученням самих вишів, необхідні інституційні аудити для кожного з них", – зазначають у банку.

Окрім того, очікується, що у разі ухвалення рішення, Україна зможе отримати позику від Світового банку розміром 200 мільйонів доларів, які мають витратити на поліпшення системи вищої освіти в Україні. Реалізація проєкту розрахована на шість років.