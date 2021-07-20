Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обурився з того, що Міносвіти не включило в програму базової школи курс християнської етики.

До теми МОН затвердило модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів: перелік

За його слова, до програми "Нової української школи" для учнів 5 – 9 класів не потрапила жодна з програм морально-духовного спрямування.

Це при тому, що програми "Основи християнської етики", "Біблійна історія та християнська етика", "Християнська етика в українській культурі" успішно пройшли комісію з етики та курсів морально-духовного спрямування,

– написав Марцінків.

Мер Франківська переконаний, що вивчення християнської етики у школі потрібне.

"Це частина нашої культури! Мою думку поділяє Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради і готує лист до МОН з проханням доповнити список та включити до нього християнську етику", – сказав він.



У коментарях Руслан Марцінків додав: "чому діти з найменшого віку мають доступ до тіктоку, інстаграму, телеграму, де їм "лідери думок" можуть пропонувати наркотики чи запрошувати у групи смерті, а для християнської етики 5 – 11 класи то зарано?".

На його думку, християнська етика у школах мусить бути. "Не кожна дитинка отримує достатньо уваги та часу від батьків. І ми не можемо на це вплинути. Але у школі з ними можуть говорити і навчати справжніх цінностей, на яких зростало не одне покоління українців", – підсумував міський голова.

Водночас думки користувачів фейсбуку розділилися. Дехто підтримав думку Марцінківа, а інші виступили проти такої ідеї.

Що кажуть у МОН щодо уроків етики у школах

До слова, раніше очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення у школі.

Тож, відповідно до закону, школа самостійно приймає рішення щодо включення в освітню програму таких предметів, як наприклад, "Етика", "Культура добросусідства" або інші курси морального спрямування.

А у Львові вчителька проводила службу на уроках християнської етики у 5 класі. Це обурило батьків учнів, адже педагогиня перетворила урок на богослужіння і проповідь. Деталі та відео можна подивитися за цим посиланням.