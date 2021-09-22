Мер Франківська обіцяє 1 мільйон гривень закладу освіти, який першим вакцинує всіх працівників

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв виплатити 1 мільйон гривень тому закладу освіти, який першим забезпечить на 100% вакцинацію працівників проти коронавірусу.

Під час оперативної наради мер Франківська заявив, що перший заклад, який вакцинує всіх працівників, отримає 1 мільйон гривень на розвиток інфраструктури.

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Раніше Руслан Марцінків анонсував, що в місті будуть видавати премії вчителям, які виявили бажання вакцинуватися. Сума премії складала 1000 гривень. Так вирішили мотивувати педагогів робити щеплення проти COVID-19 до 1 вересня.

Як будуть працювати школи в Івано-Франківську

Департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради повідомив, що у 50 з 58 шкіл міста вакциновані 80% і більше працівників. У дитсадках цього показника досягли співробітники 29 закладів із 44. Тож більшість закладів освіти у Франківську будуть працювати у звичному режимі.

До слова, державна комісія з питань ТЕБ та НС встановила з 23 вересня жовтий рівень епідемічної небезпеки всіх регіонах України. Через це у закладах освіти запроваджуються карантинні обмеження.

Як заклади освіти мають працювати в жовтій зоні? У МОН пояснили, що при жовтому рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників одного з документів: