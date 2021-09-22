Під час оперативної наради мер Франківська заявив, що перший заклад, який вакцинує всіх працівників, отримає 1 мільйон гривень на розвиток інфраструктури.
До теми Премії не стимулюють: в Івано-Франківській області вчителі відмовляються від вакцинації
Раніше Руслан Марцінків анонсував, що в місті будуть видавати премії вчителям, які виявили бажання вакцинуватися. Сума премії складала 1000 гривень. Так вирішили мотивувати педагогів робити щеплення проти COVID-19 до 1 вересня.
Як будуть працювати школи в Івано-Франківську
Департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради повідомив, що у 50 з 58 шкіл міста вакциновані 80% і більше працівників. У дитсадках цього показника досягли співробітники 29 закладів із 44. Тож більшість закладів освіти у Франківську будуть працювати у звичному режимі.
До слова, державна комісія з питань ТЕБ та НС встановила з 23 вересня жовтий рівень епідемічної небезпеки всіх регіонах України. Через це у закладах освіти запроваджуються карантинні обмеження.
Як заклади освіти мають працювати в жовтій зоні? У МОН пояснили, що при жовтому рівні епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників одного з документів:
- "жовтого" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;
- "зеленого" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;
- міжнародного свідоцтва про вакцинацію;
- довідки 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
- COVID-сертифіката про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.