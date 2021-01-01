В Україні з 1 січня 2021 року в школах зміниться меню для школярів. Зокрема, зі шкільних буфетів мають зникнути снеки та газовані напої, а харчування буде більш різноманітним. Як зміниться шкільне меню з 2021 року – читайте у матеріалі.

Влада переглянула вимоги до харчування в школах та внесла значні корективи, які мають вступити в дію з 1 січня 2021 року. Про нові вимоги до харчування у школах – читайте нижче у матеріалі 24 каналу.

Цікаво Чипсів не буде, сосисок не буде, – перша леді Олена Зеленська про реформу шкільного харчування

У МОЗ прописали новий санітарний регламент – в документі вказали, які продукти можна і потрібно використовувати при приготуванні їжі для учнів, а які категорично заборонені.

Що зміниться в шкільному харчуванні з 2021 року

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що зміни торкнуться різних речей, які не змінювалися роками. До прикладу, підбір парт відповідно до зросту, наявність туалетів у будівлі школи та профогляди для працівників шкіл.

Окрім того, у новому санітарному регламенті змінено підходи до організації харчування. У школах дозволяється організовувати кейтеринг (виїздне обслуговування та харчування), який повинен відповідати всім принципам та вимогам безпеки та якості продуктів.

Регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть пропонуватись дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ,

– розповів Ляшко.

Що заборонено продавати у школах

У документі визначено перелік харчових продуктів, які забороняється продавати у шкільних буфетах. Зокрема:

технологічно оброблені м'ясні та рибні страви (зокрема ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати);

чипси, сухарики, снеки;

солодкі газовані напої, енергетичні напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів;

Що діти будуть їсти в їдальнях

Встановлені групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів – це злакові, овочі, фрукти та ягоди, молочні продукти.

Також буде врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами.

Тепер у разі, якщо є довідка від сімейного лікаря чи педіатра про певні дієтичні потреби дитини, власник закладу зобов’язаний організувати окреме харчування з урахуванням рекомендацій лікаря,

– пояснив головний санітарний лікар.

За словами Олени Зеленської, зараз на етапі розробки типове двотижневе меню: школа може вибрати і представити його батькам, щоб ті були в курсі, чим харчуються їхні діти протягом тижня.

Також вже кілька тижнів готуються сезонні меню. Зокрема, вже готові меню сніданків та обідів, надалі будуть розроблені для вечері, других сніданків і підвечірків.

Дружина президента додала, що учні з 1 до 4 класу і діти соціальних категорій харчуються безкоштовно. Решті – обіди та сніданки оплачують батьки та місцева влада.

Більше про вимоги нового санітарного регламенту у школах – читайте за посиланням.