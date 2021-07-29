Менше розваг, більше навчання: освітній проєкт у тіктоці набирає обертів

Соцмережа тікток відома своїми вірусними відео з танцювальними та співочими челенджами, а також іншим розважальним контентом. Однак зараз платформа намагається трансформуватись у корисний освітній ресурс.

Відтак, їх відеопроєкт FinTok, який спрямований на створення пізнавального контенту у галузі особистих фінансів, за кілька днів зібрав загалом мільярди переглядів. Користувачі переглядають корисні відео на теми ринку криптовалют, скорочення витрат, купівлі акцій, пенсійних накопичень тощо.

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Деталі проєкту

Тікток активно працює над зміною іміджу, й через це на платформі з'являється все більше корисного контенту. Сьогодні швидкими темпами розвиваються різноманітні шахрайські схеми, тож проєкт FinTok спрямований на покращення грошової безпеки та рівня фінансової грамоти молоді.

Цільова аудиторія платформи, а саме користувачі мережі віком до 30 років, є найбільш вразливою до фінансових проблем категорією людей. Окрім створення низки освітніх відео на тему фінансів, соціальна мережа видалила безліч шкідливого контенту, опублікованого раніше. Інфлюенсери та блогери більше не можуть публікувати відео, у яких рекламують конкретні кредитні картки чи фінансові установи.

До слова, молодь відтепер може не тільки переглядати розважальні відео на платформі та наслідувати челенджі, але й навчатись керувати власними фінансами, зокрема інвестувати, накопичувати та розподіляти кошти. Освітні відео на платформі можна знайти за хештегами #personalfinance та #stoscktok.

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