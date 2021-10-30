Менше 5% українців у 2021 році давали хабарі викладачам: опитування

В Україні знизився рівень корупційних ризиків у сфері освіти. Так, цього року хабарі вчителям або викладачам давали менше 5% українців, тоді як у 2015 році цей показник був удвічі вищим.

Це показують результати опитування, проведеного у жовтні Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України.

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Результати опитування

Менше 5% громадян повідомили, що цього року їм довелося давати хабарі вчителям або викладачам (у 2015 році цей показник був удвічі вищим – 10,4%, а у 2007 – сягав 17%.

вчителям або викладачам (у 2015 році цей показник був удвічі вищим – 10,4%, а у 2007 – сягав 17%. У західних областях України рівень корупції в освіті є трохи вищим, ніж у середньому про хабарі. На півдні, за даними респондентів, ситуація є помітно кращою, ніж у країні в цілому: давали хабарі вчителям або викладачам лише 1,5% респондентів.

Як українці вступали до вишів цього року

Окрім того, майже 30% респондентів, діти яких цього року вступали до вишів, повідомили, що вони вступили саме туди, куди хотіли, на бюджетну форму навчання.

Ще 22% вступили також на бюджет, але не зовсім туди, куди хотіли. Близько 40% вступили куди хотіли, але за контрактом (платитимуть за навчання).

Понад три чверті (76,2%) опитаних заявили, що вступити вдалося без хабарів та блату. Варто зазначити, що починаючи з 2018 року цей показник жодного разу не опускався нижче 70%.

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Майже 45% опитаних, в сім’ях яких є діти, які успішно вступили цього року, погоджуються, що нинішня вступна кампанія обійшлася без корупції, не погоджуються – 26,8%.

Чому в освіті є корупція? Близько половини громадян вважають, що остаточно подолати хабарництво в освіті заважають брак політичної волі в керівників освітньої галузі та небажання самих людей відмовитися від давання хабарів.

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1 – 10 жовтня провели опитування понад 2000 респондентів.

До слова, в Україні вчителям доводиться підробляти, аби прогодувати сім'ю. Найкращий вчитель 2021 року за версією Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков каже, що займаються педагоги не лише репетиторством – дехто у вільний від уроків час йде працювати на ринок чи ферму. Де підробляють вчителі – читайте у статті.