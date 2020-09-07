Мелітопольська спеціалізована школа № 23 стала однією з кращих шкіл світу та потрапила до сотні навчальних закладів, які поділяться досвідом на Всесвітньому тижні освіти — T4 Word Education Week.

Цікаво, що в цій школі працює переможниця Global Teacher Prize Ukraine 2019 Наталя Кідалова, передає видання Мелітополь.City.

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Як українська школа потрапила до сотні найкращих? Щоб увійти до міжнародних 100 шкіл, потрібно було подати заявку та пройти суворий відбір. Так, відібрали школи, які відповідали наступним критеріям:

бути чемпіоном у навчанні та робити світ кращим;

прагнути до інклюзивної та справедливої ​​якісної освіти;

мати унікальний досвід, який можна повторити в іншій школі.

Тому Мелітопольська школа № 23 тепер повинна провести онлайн-подію на найбільшій у світі освітній конференції. Українська школа розкаже, як можна заохотити навички 21 століття, та представить рецепти ефективного поєднання формальної та неформальної освіти.

"Ми поділимось секретами, розглянемо можливості та проблеми і покажемо, як кожен може побачити можливість у кожному виклику. Учасники ознайомляться з передовими практиками та кейсами, отримають корисні інструменти, які вони можуть використовувати у своїх школах та громадах", – зазначили у школі.

За словами директорки Мелітопольської школи №23 Олени Тюриної, на освітній конференції вони будуть говорити лише англійською, кожній школі виділяють годину. "Всі секрети я не хочу розкривати. Ми будемо намагатися проводити якісь майстер-класи, щоб поділитися досвідом в 5-ти напрямках”, – додала вона.