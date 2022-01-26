Що сталося біля школи

Інцидент стався ще 14 січня. 11-річна учениця Настя, яка навчається у школі №15 в Мелітополі, йшла разом із мамою на перший урок.

До теми Приклали холодну рибу: учениця на уроці фізкультури зламала руку у двох місцях

Того дня випав невеликий сніг. Тож, дівчина зайшла на подвір'я школи, то послизнулась і впала на спину. У доньки після падіння одразу посиніло обличчя.

У цей момент під'їхала класна керівниця дівчинки й одразу відвезла її до лікарні.

Що сказали у лікарні

У лікарні Насті зробили рентген. Проте лікар діагностував у дівчини лише забій. Він виписав мазь, порадив звернутися до хірурга та виписав додому.

Після вихідних мама постраждалої дівчинки привезла її до лікувально-діагностичного центру і вже там хірург запідозрила у школярки компресійний перелом хребта.

Знімки МРТ підтвердили підозру лікарки. До того ж виявилось, що у дівчини компресійний перелом п'яти хребців грудного відділу.

Після цього хірург сказала, що дівчинку треба везти до Запорізької обласної лікарні. Покладіть її на заднє сидіння і везіть,

– сказала лікарка.

Мама не могла повірити, що дитину зі зламаним хребтом треба везти в такий спосіб. Жінці сказали самій зв'язатися з обласною лікарнею та викликати таксі до Запоріжжя.

Проте жінці допомогла завідувачка підстанції швидкої допомоги. Вона виділила автомобіль для транспортування 5-класниці. Зараз дівчина проходить обстеження.

Хто відповідатиме за інцидент

У травмі доньки мама звинувачує керівництво школи, яке не забезпечило безпечне переміщення дітей по двору навчального закладу. Вона зазначила, що того дня посипали лише сходи.

До того ж у міському управлінні освіти за фактом інциденту призначили перевірку. А у відділі охорони здоров'я міськради розпочали розгляд неналежного надання медичної допомоги.

До слова, в Україні батьки скаржаться на недостатнє опалення в школах, через що дітям доводиться мерзнути в холодних класах. Така ситуація спостерігається в різних містах. Деталі та коментарі – читайте у статті.