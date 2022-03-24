Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у соцмережі

До теми Троє дітей постраждали через вибухівку, яку знайшли в Мелітопольському районі

За його словами, російські солдати обходять кожну школу з певним прохання.

Вони намагаються змусити вчителів з 1 квітня розпочати навчальний процес для дітей російською мовою "за якоюсь незрозумілою програмою",

– пояснив Іван Федоров.

Мер Мелітополя висловив підтримку вчителям і сподівається, що вони відмовляться викладати уроки російською.

Федоров також наголосив, що наразі вирішили всі питання з зарплатами вчителів у Мелітополі, тож у найближчі дні пони отримають всі виплати за березень.

Раніше мер міста розповів, що у Мелітополі окупанти будують свою військову базу на території авіамістечка. З неї вони випускають ракети по інших містах України. Це становить небезпеку для місцевих.

Нагадаємо, що Іван Федоров провів 6 днів у полоні рашистів. Його викрали з офісу – натягнули мішок на голову, посадили в машину і відвезли до місцевого СІЗО, де розмістилися окупанти. Деталі викрадення та полону – читайте у статті.

До теми – Перше звернення мера Мелітополя Федорова після звільнення: