Батьки наголошують, що вони зранку на роботі, тож не можуть контролювати дітей, а це впливає на якість освіти. Окрім того, майже всі секції та гуртки в місті працюють у другій половині дня, коли наші діти займаються в школі.

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З цією проблемою батьки школярів пішли до мера Мелітополя Івана Федорова. Міський голова підтвердив, що в школі №1 дійсно є велике завантаження і необхідність у другій зміні, але особисто він не бачить в цьому проблеми.

На своєму прикладі я наведу, що приблизно, половину шкільного віку я вчився в другу зміну. Для батьків, напевно, був якийсь дискомфорт. Але я не впевнений, що це впливає на якість освіти,

– відповів Федоров.

Батьки запевняють, що через уроки в другу зміну діти не мають можливості відвідувати додаткові гуртки.

Тому Іван Федоров доручив профільному заступнику розробити розклад позашкільних занять так, щоб враховували можливість для занять дітям, які навчаються в другу зміну в школі.

До слова, у Сумах до школи довелося викликати вибухотехніків. Директор запідозрив небезпеку у експонатах тамтешнього музею. Виявилося, що снаряд дійсно був бойовим та міг вибухнути будь-якої миті. Деталі – читайте у статті.