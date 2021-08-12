Яка довідка потрібна

Для дітей до 6 років, які йдуть у дитячий садочок, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, довідка № 086-1/о не потрібна.

До теми Які медичні огляди повинні пройти діти перед школою: роз’яснення НСЗУ

Натомість сімейний лікар має видати довідку, у які зазначить:

прізвище, ім’я, по батькові дитини;

дату народження;

місце проживання;

інформацію про стан здоров’я дитини та можливість відвідування закладу дошкільної освіти.

Якщо дитина має певне захворювання, то лікар повинен написати застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру.

Де проводять медогляд в дитячий садок? Дитина може пройти медогляд безкоштовно у поліклініці. Але приватні клініки також пропонують пакети послуг і оглядів лікарів для приймання до садочку.

Додамо, що у батьків малюка можуть попросити довідку про епідеміологічне оточення, що підтверджує відсутність контактів дитини з інфекційними хворими. Термін дії такого документу – до трьох днів, тому тут батьки мають підготуватися наперед.

Яких лікарів бажано пройти для оформлення в садочок

Медкомісія до дитячого садочку включає огляд мінімум 7 лікарів.

невролог

хірург-ортопед

стоматолог

логопед

отоларинголог

офтальмолог

педіатр (сімейний лікар) – двічі.

Якщо малюк стоїть на обліку у алерголога або гастроентеролога, то ці спеціалісти також повинні оглянути дитину перед садочком та надати медичний висновок.

Додамо, що сімейний лікар повинен першим оглянути вашу дитину.

Як відбувається медогляд

Огляд у сімейного лікаря включає:

вимір росту, ваги, обводу грудної клітки, голови дитини;

огляд шкіри тіла і голови;

прослуховування серця і легенів;

огляд лімфатичних вузлів;

пальпація живота

Всю інформацію лікар занотує. Потім видасть перелік фахівців, яким потрібно буде показати малюка, і список аналізів, що бажано здати перед садом.

Аналізи у дитячий садок

Малюку мають видати направлення на такі лабораторні дослідження:

кров (загальний аналіз);

сеча (загальний аналіз);

кал;

зішкріб на ентеробіоз (яйцегліст).

Після того, як малюка оглянуть всі лікарі зі списку, а також будуть готові результати всіх аналізів, відвідайте сімейного лікаря знову. Він перевірить результати і дасть висновок.

Як відбувається огляд лікарів перед дитячим садом

Хірург-ортопед має перевірити, чи все гаразд з хребтом дитини, чи немає викривлення, а також проведе тест на плоскостопість і деформацію.

Невролог визначить рівень психо-емоційного розвитку дитини та роботу його вестибулярного апарату.

Окуліст перевірить гостроту дитячого зору і визначить, чи потрібна корекція.

Стоматолог огляне зуби дитини і підлікує, якщо є така необхідність.

Отоларинголог перевірить здоров'я вух і носоглотки, хронічні стани і дасть рекомендації із Щеплення для оформлення в дитячий сад

Згідно з законом, діти підлягають обов’язковій вакцинації проти кору, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу та правця.

Важливо! Якщо дитина немає профілактичних щеплень, то її можуть не допустити до садочку. Більше про це – читайте у статті.

Приймати чи не приймати до садка дитину, яка не має щеплень, вирішує індивідуально лікарсько-консультативна комісія з залученням епідеміолога.



Календар профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу

Список щеплень під час вступу до дитячого садка

Згідно з календарем щеплень МОЗ, у дитини мають бути такі відмітки про вакцинацію.

АКДС (коклюш, дифтерія, правець) триразова вакцинація плюс перша ревакцинація АКДС;

поліомієліт (триразова вакцинація) плюс перша ревакцинація;

БЦЖ (проти туберкульозу);

кір, паротит, краснуха (КПК);

гепатит В (триразова вакцинація);

гемофільна інфекція (чотириразова вакцинація).

До слова, уряд затвердив зміни до постанови щодо організації діяльності інклюзивних груп у садочках. Зокрема, ввели рівні підтримки дітей, а також вимагається мати ресурсну кімнату у закладі дошкільної освіти.