Медики встановили причину масового отруєння школярів у хмельницькій школі

У Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні №1 зафіксували масове отруєння учнів. Фахівці провели експертизу та встановили, що інфекцію спровокувала бактерія золотистого стафілокока.

У працівників їдальні виявили стафілокок

Причину спалаху встановили 13 вересня. Джерело збудника – золотистий стафілокок – виявили в аналізах 4 працівників харчоблоку.

До теми Масове отруєння школярів у Хмельницькому: за справу взялась поліція

У трьох стравах із 12 взятих зразків був золотистий стафілокок. Окрім цього, бактерію зафіксували у 27 із 60 зразків змивів.

Зауважимо, наразі 14 школярів та один дорослий перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Ще 78 отруєних лікуються амбулаторно.

Що відомо про масове отруєння в школі

Ввечері 7 вересня до лікарні звернулися батьки 5 дітей з приводу харчового отруєння. Усі школярі скаржилися на блювання та болі у животі. У наступні дні кількість хворих перевищила 100 осіб. Постраждалі – учні 1 – 4 класів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Навчально-виховне об'єднання перейшло на дистанційне навчання.

Серед усіх харчових отруєнь найчастіше трапляється саме те, яке викликає стафілокок. Причина його виникнення – потрапляння в організм ентеротоксину. Отруєння настає у 90% випадках під час вживання зараженої їжі.