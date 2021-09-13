У працівників їдальні виявили стафілокок
Причину спалаху встановили 13 вересня. Джерело збудника – золотистий стафілокок – виявили в аналізах 4 працівників харчоблоку.
До теми Масове отруєння школярів у Хмельницькому: за справу взялась поліція
У трьох стравах із 12 взятих зразків був золотистий стафілокок. Окрім цього, бактерію зафіксували у 27 із 60 зразків змивів.
Зауважимо, наразі 14 школярів та один дорослий перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Ще 78 отруєних лікуються амбулаторно.
Що відомо про масове отруєння в школі
- Ввечері 7 вересня до лікарні звернулися батьки 5 дітей з приводу харчового отруєння. Усі школярі скаржилися на блювання та болі у животі. У наступні дні кількість хворих перевищила 100 осіб. Постраждалі – учні 1 – 4 класів.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.
- Навчально-виховне об'єднання перейшло на дистанційне навчання.