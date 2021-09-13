У працівників їдальні виявили стафілокок

Причину спалаху встановили 13 вересня. Джерело збудника – золотистий стафілокок – виявили в аналізах 4 працівників харчоблоку.

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У трьох стравах із 12 взятих зразків був золотистий стафілокок. Окрім цього, бактерію зафіксували у 27 із 60 зразків змивів.

Зауважимо, наразі 14 школярів та один дорослий перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Ще 78 отруєних лікуються амбулаторно.

Довідка. Серед усіх харчових отруєнь найчастіше трапляється саме те, яке викликає стафілокок. Причина його виникнення – потрапляння в організм ентеротоксину. Отруєння настає у 90% випадках під час вживання зараженої їжі.

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