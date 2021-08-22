Медики, IT-спеціалісти та військові: склали рейтинг найзатребуваніших професій в Україні

22 серпня 2021 , 11:22
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Джерело:

опитування Research & Branding Group

Фахівці провели опитування та з’ясували, які професії в Україні зараз найбільш затребувані. У лідерах – медичні спеціальності, IT-фахівці та військові.

Опитування провела компанія Research & Branding Group у липня 2021 року. Вони опитали понад 1800 респондентів по всій Україн. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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Які професії найбільше затребувані

У суспільній затребуваності професій зараз:

  • медичні професії (43%),
  • працівники IT-сфери, сфери інформатики, зв'язку (36%),
  • військові професії (27%),
  • популярні і юридичні професії (18%),
  • затребувані технічні робітники (17%),
  • також потрібні люди у сервісі і обслуговуванні та економічні та технічні інженерні (по 15%).

Третю за затребуваністю групу професій складають спеціальності сфери громадського харчування (10%), педагогічні (9%), транспортні (7%), наукові та комунальні працівники (по 6%).

Додамо, що найменш затребуваними в Україні є професії спортивні (4%), творчі (2%) і пов'язані з видавничою діяльністю та друкарнею (1%).


Найбільше затребувані професії в Україні / Інфографіка R&B Group

Як демографічна ситуація впливає на професії: 

  • Медичні професії – порівняно більш затребувані у жінок, молоді та жителів південного регіону.
  • Інформатика, зв'язок ІТ-сфера – порівняно більш затребувані у молоді і покоління "тридцятирічних".
  • Військові – більш потрібні Україні на думку чоловіків.
  • Юридичні – трохи більше потрібні Україні на думку сільських жителів.
  • Технічні робочі – більш затребувані чоловіками і "п'ятдесятирічними" українцями.
  • Сфера громадського харчування – важливіше для жителів півдня України.
  • Педагогічні спеціальності – важливіше для жителів західної України.

До слова, цього року до українських вишів на бюджет зараховано понад 93 тисячі вступників. З них майже 60 тисяч вступили на бакалаврат і понад 33 тисячі – на магістратуру.

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Рейтинг спеціальностей, куди пройшло найбільше вступників на бюджет:

  • "Середня освіта" – 6286 вступників,
  • "Медицина" – 3663 вступника,
  • "Комп'ютерні науки" – 3446 вступників
  • "Філологія" – 2344 вступника
  • "Інженерія програмного забезпечення" – 1891 вступник,
  • "Комп’ютерна інженерія" – 1710 вступників,
  • "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1678 вступників,
  • "Будівництво та цивільна інженерія" – 1527 вступиків,
  • "Право" – 1166 вступників,
  • "Агрономія" – 1113 вступника.
Автор: Марія Бондар