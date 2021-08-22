Опитування провела компанія Research & Branding Group у липня 2021 року. Вони опитали понад 1800 респондентів по всій Україн. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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Які професії найбільше затребувані

У суспільній затребуваності професій зараз:

медичні професії (43%),

працівники IT-сфери, сфери інформатики, зв'язку (36%),

військові професії (27%),

популярні і юридичні професії (18%),

затребувані технічні робітники (17%),

також потрібні люди у сервісі і обслуговуванні та економічні та технічні інженерні (по 15%).

Третю за затребуваністю групу професій складають спеціальності сфери громадського харчування (10%), педагогічні (9%), транспортні (7%), наукові та комунальні працівники (по 6%).

Додамо, що найменш затребуваними в Україні є професії спортивні (4%), творчі (2%) і пов'язані з видавничою діяльністю та друкарнею (1%).



Найбільше затребувані професії в Україні / Інфографіка R&B Group

Як демографічна ситуація впливає на професії:

Медичні професії – порівняно більш затребувані у жінок, молоді та жителів південного регіону.

Інформатика, зв'язок ІТ-сфера – порівняно більш затребувані у молоді і покоління "тридцятирічних".

Військові – більш потрібні Україні на думку чоловіків.

Юридичні – трохи більше потрібні Україні на думку сільських жителів.

Технічні робочі – більш затребувані чоловіками і "п'ятдесятирічними" українцями.

Сфера громадського харчування – важливіше для жителів півдня України.

Педагогічні спеціальності – важливіше для жителів західної України.

До слова, цього року до українських вишів на бюджет зараховано понад 93 тисячі вступників. З них майже 60 тисяч вступили на бакалаврат і понад 33 тисячі – на магістратуру.

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Рейтинг спеціальностей, куди пройшло найбільше вступників на бюджет: