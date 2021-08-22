Опитування провела компанія Research & Branding Group у липня 2021 року. Вони опитали понад 1800 респондентів по всій Україн. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.
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Які професії найбільше затребувані
У суспільній затребуваності професій зараз:
- медичні професії (43%),
- працівники IT-сфери, сфери інформатики, зв'язку (36%),
- військові професії (27%),
- популярні і юридичні професії (18%),
- затребувані технічні робітники (17%),
- також потрібні люди у сервісі і обслуговуванні та економічні та технічні інженерні (по 15%).
Третю за затребуваністю групу професій складають спеціальності сфери громадського харчування (10%), педагогічні (9%), транспортні (7%), наукові та комунальні працівники (по 6%).
Додамо, що найменш затребуваними в Україні є професії спортивні (4%), творчі (2%) і пов'язані з видавничою діяльністю та друкарнею (1%).
Найбільше затребувані професії в Україні / Інфографіка R&B Group
Як демографічна ситуація впливає на професії:
- Медичні професії – порівняно більш затребувані у жінок, молоді та жителів південного регіону.
- Інформатика, зв'язок ІТ-сфера – порівняно більш затребувані у молоді і покоління "тридцятирічних".
- Військові – більш потрібні Україні на думку чоловіків.
- Юридичні – трохи більше потрібні Україні на думку сільських жителів.
- Технічні робочі – більш затребувані чоловіками і "п'ятдесятирічними" українцями.
- Сфера громадського харчування – важливіше для жителів півдня України.
- Педагогічні спеціальності – важливіше для жителів західної України.
До слова, цього року до українських вишів на бюджет зараховано понад 93 тисячі вступників. З них майже 60 тисяч вступили на бакалаврат і понад 33 тисячі – на магістратуру.
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Рейтинг спеціальностей, куди пройшло найбільше вступників на бюджет:
- "Середня освіта" – 6286 вступників,
- "Медицина" – 3663 вступника,
- "Комп'ютерні науки" – 3446 вступників
- "Філологія" – 2344 вступника
- "Інженерія програмного забезпечення" – 1891 вступник,
- "Комп’ютерна інженерія" – 1710 вступників,
- "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1678 вступників,
- "Будівництво та цивільна інженерія" – 1527 вступиків,
- "Право" – 1166 вступників,
- "Агрономія" – 1113 вступника.