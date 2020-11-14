При Мінкультури мають намір створити офіс із держпрограми впровадження медіаграмотності. Проєкт хочуть реалізувати до кінця 2020 року.

До створення офісу долучаться міжнародні організації, що займаються медіаосвітою та медіаграмотністю. Про це заявила депутатка "Слуги Народу" та голова Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, повідомляє Укрінформ.

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Для кого створять проєкт

Проєкт зачепить різну аудиторію: журналістів, студентів профільних вишів та інших українців. Кравчук зауважила, що потрібно відійти від суто теоретичного розуміння важливості медіаграмотності.

Ми маємо десь відхилитися від наукового розуміння медіаграмотності та піти до людей, щоб пояснити їм зрозумілою мовою, як дотримуватися елементарних правил інформаційної гігієни,

– наголосила депутатка.

Кравчук зазначила, що основною проблемою проєктів, що реалізовувались раніше, було недостатнє охоплення аудиторії. Ця ініціатива вчитиме українців фільтрувати новини, розпізнавати фейки, споживати тільки якісну інформацію.

Медіаграмотність в Україні: що каже статистика

За словами депутатки, цьогоріч понад 80% українців зіштовхнулись із дезінформацією у ЗМІ про COVID-19 тощо.

Близько 30% з них були готові ділитися нею з іншими.

Близько 62% опитаних впевнені, що можуть відрізнити дезінформацію від правди.

Однак тих, кому вдалося визначити різницю між фейком та правдою, поменшало. У 2019 році таких українців було 11%, у 2020 – лише 3%.

Варто зазначити, що 70% українців розуміють, що дезінформація існує.

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