Майже третина вчителів не впоралася з сертифікаційним тестом ЗНО
Під час сертифікації-2021 майже третина вчителів початкових класів не склали незалежне тестування своїх фахових знань та умінь. Вони не змогли подолати навіть пороговий бал тесту.
Джерело:Osvita.ua
Яким було ЗНО для вчителів? Тест містив 100 завдань, на виконання яких учасникам було відведено 180 хвилин. А для успішного складання іспиту вчителям необхідно було набрати щонайменше 60 балів.
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Завдання тесту мали перевірити:
- теоретичні знання з освітніх галузей,
- володіння методикою навчання,
- здатності планувати й організовувати освітній процес тощо.
Педагоги отримали результати тестування. Так, 27 % вчителів не змогли скласти ЗНО з сертифікації.
Натомість ті учасники, які подолали визначений пороговий бал, зможуть взяти участь в другому етапі сертифікації. Він передбачає заповнення анкети самооцінювання власної педагогічної майстерності.
Зазначимо, що другий етап пройде з 29 березня до 20 квітня. А третій етап, де вчителі покажуть практичний досвід, відбудеться з 20 вересня по 12 листопада.
Що відомо про сертифікацію вчителів у 2021
- Сертифікація вчителів – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогів. Її мета – виявити і заохотити вчителів початкових класів, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями.
- Вчителі беруть участь у сертифікації добровільно і можуть відмовитися від участі на будь-якому її етапі. Сертифікація складається з трьох етапів.
- Педагоги, які успішно пройдуть всі етапи, отримають надбавку у 20% до зарплатні.
- До того ж сертифікація зараховується як проходження чергової або позачергової атестації, що є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.
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