Майже третина вчителів досі не зробила вакцинацію проти COVID-19, – Шкарлет
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 69% вчителів. Водночас третина вчителів – досі невакциновані.
Очільник МОН додав, що наразі в Україні наявна достатня кількість вакцин та мобільних бригад, щоб вчителі та персонал шкіл пришвидшили темпи вакцинації й усі без виключення регіони досягли 80%, необхідних для очної роботи шкіл в жовтій зоні.
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За словами Шкарлета, у місцевих органах управління освіти повідомили, що станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тисяч працівників шкіл, з них:
- майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації;
- 172 тис. (26%) отримали неповний цикл; вакциновані однією дозою;
- 203 тис. (31%) – не вакциновані.
Тобто близько 69% українських вчителів вакциновані однією або двома дозами проти COVID-19. Водночас третина педагогів досі не вакцинована.
В яких регіонах найбільша кількість вакцинованого персоналу (дві дози):
- Полтавська область – 58,5%;
- Черкаська область – 56%;
- Київ – 55,4%;
- Київська область – 52,8%;
- Житомирська область – 52,5%;
- Вінницька область – 52,4%.
Водночас найменший показник вакцинації в таких областях:
- Рівненська – 46,6%;
- Львівська – 44,3%;
- Одеська – 43,9%;
- Івано-Франківська – 41%.
Шкарлет розповів, що МОН щотижнево оновлюватиме статистику щеплення серед освітян, щоб і батьки, і учні володіли достовірною інформацією та почувалися у безпеці.
Вкотре закликаю кожного вчителя та працівника навчального закладу не зволікати й долучатися до більшості своїх колег, які вже обрали захищеність від COVID-19,
– наголосив очільник МОН.
До слова, через повільні темпи вакцинації вчителів українські школи переходять на дистанційку. У МОН розповіли, що наразі на онлайн-навчанні перебувають понад 3 300 шкіл. У 6 областях на дистанційне навчання перейшли понад 40% шкіл. Деталі – тут.