Очільник МОН додав, що наразі в Україні наявна достатня кількість вакцин та мобільних бригад, щоб вчителі та персонал шкіл пришвидшили темпи вакцинації й усі без виключення регіони досягли 80%, необхідних для очної роботи шкіл в жовтій зоні.

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За словами Шкарлета, у місцевих органах управління освіти повідомили, що станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тисяч працівників шкіл, з них:

майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації;

172 тис. (26%) отримали неповний цикл; вакциновані однією дозою;

203 тис. (31%) – не вакциновані.

Тобто близько 69% українських вчителів вакциновані однією або двома дозами проти COVID-19. Водночас третина педагогів досі не вакцинована.

В яких регіонах найбільша кількість вакцинованого персоналу (дві дози):

Полтавська область – 58,5%;

Черкаська область – 56%;

Київ – 55,4%;

Київська область – 52,8%;

Житомирська область – 52,5%;

Вінницька область – 52,4%.

Водночас найменший показник вакцинації в таких областях:

Рівненська – 46,6%;

Львівська – 44,3%;

Одеська – 43,9%;

Івано-Франківська – 41%.

Шкарлет розповів, що МОН щотижнево оновлюватиме статистику щеплення серед освітян, щоб і батьки, і учні володіли достовірною інформацією та почувалися у безпеці.

Вкотре закликаю кожного вчителя та працівника навчального закладу не зволікати й долучатися до більшості своїх колег, які вже обрали захищеність від COVID-19,

– наголосив очільник МОН.

До слова, через повільні темпи вакцинації вчителів українські школи переходять на дистанційку. У МОН розповіли, що наразі на онлайн-навчанні перебувають понад 3 300 шкіл. У 6 областях на дистанційне навчання перейшли понад 40% шкіл. Деталі – тут.