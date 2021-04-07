Цього навчального року майже 43% з всіх шкіл в Україні організували інклюзивне навчання для учнів з ООП. Таких закладів освіти приблизно 7 тисяч зі всіх.

В Україні станом на січень 2021 року в інклюзивних класах навчається понад 25 тисяч учнів. Про це стало відомо завдяки дослідженню щодо якості інклюзивної освіти.

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Ця кількість майже в 10 разів перевищує дані п’ятирічної давнини. Загалом у школах створено понад 18 тисяч інклюзивних класів.

Скільки учнів з ООП має бути у класах

Зазначимо, що згідно з порядком організації інклюзивного навчання у школах, в одному класі може бути щонайбільше три учня з ООП.

Проте, як показує практика, часто дозволена кількість дітей з ООП в одному класі порушується, і їх може бути від 1 до 8 учнів. Така проблема виникає через підвищений попит на школи, які вже впроваджують інклюзивне навчання.

Адже такі заклади освіти мають позитивний імідж, достатній штат корекційних педагогів, сформоване інклюзивне освітнє середовище, мають відповідну матеріально-технічну базу тощо.

Важливо! За кожну дитину з ООП школа отримує кошти субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки. За ці гроші дитину необхідно забезпечити допоміжними засобами для навчання та додатковими психолого-педагогічними послугами.

Як показало опитування випускників шкіл, які були учасниками інклюзивного навчання, найбільшою проблемою для них самих залишається облаштування приміщень. На їхню думку, потреби таких дітей у школах не визначалися (фактично, про них не питали).