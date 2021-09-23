Майже пів сотні шкіл у Чернівецькій області закрилися на дистанційку: перелік

23 вересня 2021 , 11:31
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Джерело:

Molbuk

У Чернівецькій області майже пів сотні шкіл від 23 вересня не вийшли на очне навчання. Зокрема, учнів 5 – 11 класів перевели на дистанційку, бо рівень вакцинації колективів у цих закладах не досяг 80%.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що очне навчання відбувається у 1 – 4 класах шкіл, незважаючи на те, який рівень вакцинації персоналу в таких закладах.

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Окрім того, навчання дозволене у очній формі в усіх тих школах, де показник вакцинації персоналу перевищує 80%. У Чернівецькій області майже 300 шкіл здійснюватимуть навчання у очній формі. Перелік цих шкіл – дивіться тут.

Проте не всі школи на Буковині мають необхідну кількість вакцинованих вчителів, тому там запроваджують дистанційне навчання.

Які школи Чернівецької області не вийшли на очне навчання у жовтій зоні

  1. Гвіздівецький ліцей
  2. Романковецький ліцей імені академіка К. Ф. Поповича
  3. Білоусівський ліцей
  4. Василівський ліцей
  5. Вороновицький навчально-виховний комплекс "школа – садочок"
  6. Грушовецький навчально-виховний комплекс "школа – садочок"
  7. Дихтинецька школа І – ІІІ ступенів
  8. Дібрівська гімназія
  9. Дібрівський заклад загальної середньої освіти І ступеня
  10. Шишківська школа I – III ступенів
  11. Вашківська школа І – ІІІ ступенів
  12. Коболчинська школа І – ІІІ ступенів
  13. Сокирянська школа І – ІІІ ступенів №1
  14. Замогильна школа I – II ступенів
  15. Заставнівський опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів
  16. Кельменецький ліцей-опорний заклад
  17. Клішковецька гімназія
  18. Козирянський навчально-виховний комплекс "школа – садочок”
  19. Комарівська гімназія
  20. Комунальна школа – садочок "Любисток"
  21. Корманський навчально-виховний комплекс
  22. Красноїльський ліцей №3
  23. Кіцманський навчально-виховний комплекс
  24. Ленковецька школа – садочок
  25. Мамаївський навчально-виховний комплекс №1
  26. Мариничівський навчально-виховний комплекс "Родина"
  27. Михайлівська школа – садочок
  28. Молодійська школа І – ІІІ ступенів
  29. Недобоївська школа І – ІІІ ступенів
  30. Нижньостановецький навчальний заклад І – ІІІ ступенів
  31. Новоселицька школа – садочок
  32. Полянський навчальний заклад І – ІІІ ступенів
  33. Перебиковецька школа І – ІІІ ступенів
  34. Шиловецький ЗЗСО І – ІІІ ступенів
  35. Вашківецька школа І – ІІІ ступенів
  36. Старожадіський ліцей
  37. Оселівський навчально-виховний комплекс "школа – садочок”
  38. Перковецький навчально-виховний комплекс "школа – садочок”
  39. "Гімназія Глорія"
  40. Підзахаричівький навчально-виховний коплекс "Перлина Гуцульщини"
  41. Рингацький навчально-виховний комплекс "школа – садочок"
  42. Лівинська школа І – ІІІ ступенів
  43. Мошанецька школа І – ІІ ступенів
  44. Зеленська школа І – ІІІ ступенів
  45. Бабинська школа І – ІІІ ступенів
  46. Іванівська школа І – ІІІ ступенів
  47. Сторожинецька гімназія №2
  48. Сторожинецька школа І – ІІІ ступенів №1
  49. Топорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
  50. Фошківський навчально-виховний комплекс І ступеня
  51. Шипинецька школа І – ІІІ ступенів
  52. Вартиківська школа І – ІІ ступенів

До слова, Україна від сьогодні, 23 вересня, повністю перейшла у жовту зону карантинних обмежень, яка передбачає посилення карантину.

Так, при жовтому рівні епідемнебезпеки відвідувати заклади освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менше 80% працівників, які мають COVID-сертифікат:

  • "жовтий" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;
  • "зелений" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
  • COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.

Додамо, що депутатка Юлія Гришина повідомила, що більшість українських шкіл не зможуть з 23 вересня працювати офлайн в умовах жовтої зони карантину. Очне навчання продовжиться лише в 38% шкіл.

Автор: Марія Бондар