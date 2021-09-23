У Чернівецькій ОДА повідомили, що очне навчання відбувається у 1 – 4 класах шкіл, незважаючи на те, який рівень вакцинації персоналу в таких закладах.
До теми Уряд дозволив школам переходити на дистанційне навчання
Окрім того, навчання дозволене у очній формі в усіх тих школах, де показник вакцинації персоналу перевищує 80%. У Чернівецькій області майже 300 шкіл здійснюватимуть навчання у очній формі. Перелік цих шкіл – дивіться тут.
Проте не всі школи на Буковині мають необхідну кількість вакцинованих вчителів, тому там запроваджують дистанційне навчання.
Які школи Чернівецької області не вийшли на очне навчання у жовтій зоні
- Гвіздівецький ліцей
- Романковецький ліцей імені академіка К. Ф. Поповича
- Білоусівський ліцей
- Василівський ліцей
- Вороновицький навчально-виховний комплекс "школа – садочок"
- Грушовецький навчально-виховний комплекс "школа – садочок"
- Дихтинецька школа І – ІІІ ступенів
- Дібрівська гімназія
- Дібрівський заклад загальної середньої освіти І ступеня
- Шишківська школа I – III ступенів
- Вашківська школа І – ІІІ ступенів
- Коболчинська школа І – ІІІ ступенів
- Сокирянська школа І – ІІІ ступенів №1
- Замогильна школа I – II ступенів
- Заставнівський опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів
- Кельменецький ліцей-опорний заклад
- Клішковецька гімназія
- Козирянський навчально-виховний комплекс "школа – садочок”
- Комарівська гімназія
- Комунальна школа – садочок "Любисток"
- Корманський навчально-виховний комплекс
- Красноїльський ліцей №3
- Кіцманський навчально-виховний комплекс
- Ленковецька школа – садочок
- Мамаївський навчально-виховний комплекс №1
- Мариничівський навчально-виховний комплекс "Родина"
- Михайлівська школа – садочок
- Молодійська школа І – ІІІ ступенів
- Недобоївська школа І – ІІІ ступенів
- Нижньостановецький навчальний заклад І – ІІІ ступенів
- Новоселицька школа – садочок
- Полянський навчальний заклад І – ІІІ ступенів
- Перебиковецька школа І – ІІІ ступенів
- Шиловецький ЗЗСО І – ІІІ ступенів
- Вашківецька школа І – ІІІ ступенів
- Старожадіський ліцей
- Оселівський навчально-виховний комплекс "школа – садочок”
- Перковецький навчально-виховний комплекс "школа – садочок”
- "Гімназія Глорія"
- Підзахаричівький навчально-виховний коплекс "Перлина Гуцульщини"
- Рингацький навчально-виховний комплекс "школа – садочок"
- Лівинська школа І – ІІІ ступенів
- Мошанецька школа І – ІІ ступенів
- Зеленська школа І – ІІІ ступенів
- Бабинська школа І – ІІІ ступенів
- Іванівська школа І – ІІІ ступенів
- Сторожинецька гімназія №2
- Сторожинецька школа І – ІІІ ступенів №1
- Топорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
- Фошківський навчально-виховний комплекс І ступеня
- Шипинецька школа І – ІІІ ступенів
- Вартиківська школа І – ІІ ступенів
До слова, Україна від сьогодні, 23 вересня, повністю перейшла у жовту зону карантинних обмежень, яка передбачає посилення карантину.
Так, при жовтому рівні епідемнебезпеки відвідувати заклади освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менше 80% працівників, які мають COVID-сертифікат:
- "жовтий" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;
- "зелений" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);
- COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.
Додамо, що депутатка Юлія Гришина повідомила, що більшість українських шкіл не зможуть з 23 вересня працювати офлайн в умовах жовтої зони карантину. Очне навчання продовжиться лише в 38% шкіл.