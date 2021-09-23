У Чернівецькій ОДА повідомили, що очне навчання відбувається у 1 – 4 класах шкіл, незважаючи на те, який рівень вакцинації персоналу в таких закладах.

До теми Уряд дозволив школам переходити на дистанційне навчання

Окрім того, навчання дозволене у очній формі в усіх тих школах, де показник вакцинації персоналу перевищує 80%. У Чернівецькій області майже 300 шкіл здійснюватимуть навчання у очній формі. Перелік цих шкіл – дивіться тут.

Проте не всі школи на Буковині мають необхідну кількість вакцинованих вчителів, тому там запроваджують дистанційне навчання.

Які школи Чернівецької області не вийшли на очне навчання у жовтій зоні

Гвіздівецький ліцей Романковецький ліцей імені академіка К. Ф. Поповича Білоусівський ліцей Василівський ліцей Вороновицький навчально-виховний комплекс "школа – садочок" Грушовецький навчально-виховний комплекс "школа – садочок" Дихтинецька школа І – ІІІ ступенів Дібрівська гімназія Дібрівський заклад загальної середньої освіти І ступеня Шишківська школа I – III ступенів Вашківська школа І – ІІІ ступенів Коболчинська школа І – ІІІ ступенів Сокирянська школа І – ІІІ ступенів №1 Замогильна школа I – II ступенів Заставнівський опорний заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Кельменецький ліцей-опорний заклад Клішковецька гімназія Козирянський навчально-виховний комплекс "школа – садочок” Комарівська гімназія Комунальна школа – садочок "Любисток" Корманський навчально-виховний комплекс Красноїльський ліцей №3 Кіцманський навчально-виховний комплекс Ленковецька школа – садочок Мамаївський навчально-виховний комплекс №1 Мариничівський навчально-виховний комплекс "Родина" Михайлівська школа – садочок Молодійська школа І – ІІІ ступенів Недобоївська школа І – ІІІ ступенів Нижньостановецький навчальний заклад І – ІІІ ступенів Новоселицька школа – садочок Полянський навчальний заклад І – ІІІ ступенів Перебиковецька школа І – ІІІ ступенів Шиловецький ЗЗСО І – ІІІ ступенів Вашківецька школа І – ІІІ ступенів Старожадіський ліцей Оселівський навчально-виховний комплекс "школа – садочок” Перковецький навчально-виховний комплекс "школа – садочок” "Гімназія Глорія" Підзахаричівький навчально-виховний коплекс "Перлина Гуцульщини" Рингацький навчально-виховний комплекс "школа – садочок" Лівинська школа І – ІІІ ступенів Мошанецька школа І – ІІ ступенів Зеленська школа І – ІІІ ступенів Бабинська школа І – ІІІ ступенів Іванівська школа І – ІІІ ступенів Сторожинецька гімназія №2 Сторожинецька школа І – ІІІ ступенів №1 Топорівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Фошківський навчально-виховний комплекс І ступеня Шипинецька школа І – ІІІ ступенів Вартиківська школа І – ІІ ступенів

До слова, Україна від сьогодні, 23 вересня, повністю перейшла у жовту зону карантинних обмежень, яка передбачає посилення карантину.

Так, при жовтому рівні епідемнебезпеки відвідувати заклади освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менше 80% працівників, які мають COVID-сертифікат:

"жовтий" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;

"зелений" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.

Додамо, що депутатка Юлія Гришина повідомила, що більшість українських шкіл не зможуть з 23 вересня працювати офлайн в умовах жовтої зони карантину. Очне навчання продовжиться лише в 38% шкіл.