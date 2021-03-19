Близько 70 відсотків переможців лотерей в США банкрутують в перші кілька років, а в українських Прилуках пенсіонерка ледь не втратила всі свої грошові накопичення, довірившись шахрайкам, які пообіцяли зняти з її родини порчу. Обидва факти поєднує низький рівень фінансової грамотності населення.

Жінка ледь не віддала аферисткам 30 тисяч доларів, 1 500 євро та 20 тисяч гривень. В Україні чимало громадян тримають готівку вдома, і у 2010 році таких було 53 відсотки населення.

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Українські тенденції

Сьогодні порахувати обсяг грошей, які українці тримають "під матрацом" майже неможливо. Деякі експерти вимірюють цю суму у близько 85 – 86 мільярдів доларів.

Разом з тим, варто зазначити, що у довоєнному 2013 році обсяг тільки офіційних валютних депозитів сягнув майже 22 мільярдів доларів, що вдвічі більше суми найвдалішого для прямих іноземних інвестицій 2008 року.

Та навіть ті, хто вкладає готівку з-під матраца в нерухомість, рухоме майно, коштовності чи дорогу електроніку, створюють "перекоси" на цих ринках, адже інвестують не через потребу в речах, а через страх втратити вартість своїх заощаджень.

Зокрема в Києві ринок вторинного житла практично встав, тому що з'явився надлишок пропозиції на первинному, натомість прошарок середнього класу населення не росте, а тільки зменшується.

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Роль фінансової грамотності

Одним з інструментів порятунку ситуації є підвищення фінансової грамотності в Україні. Вона навчає людей розуміти та ефективно використовувати різноманітні фінансові навички, зокрема управління грошима, складання бюджету та обрання напрямків для інвестицій.

В розвинених країнах питання фінансової освіченості населення відіграє вагому роль, адже прийняття фінансових рішень в сучасному світі стає дедалі непередбачуваним та складним.

Після соціалістичного "експерименту" в Україні, який супроводжувався забороною приватної власності та фізичним винищенням підприємців у часи існування СРСР, держава вже трохи більше ніж 30 років відновлює лише основні навички ведення бізнесу.

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Навчання фінансовій грамоті у цьому процесі обіцяє бути не менш тривалим, але цим необхідно займатися активно та негайно.

Освоївши бодай найелементарніші принципи управління та розподілу грошей, можна буде залучати все більше людей до підприємництва, які розвиватимуть нашу економіку, а також стимулюватимуть розвиток інвестиційних інструментів.