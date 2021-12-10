Майже 97% вчителів вакциновано, – Шкарлет назвав області-лідери
Джерело:телеграм Сергія Шкарлета
У МОН заявили, що принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали вже понад 1,1 мільйона педагогів в українських закладах освіти. Сергій Шкарлет наголосив, що у кількості щеплених освітян лідирує Дніпропетровська область.
У школах більше 632 тисяч вчителів (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників шкіл отримали обидві дози вакцини.
До теми Ще один суд скасував наказ про відсторонення працівника школи від роботи
Статистика вакцинації серед вихователів садочків теж демонструє позитивну динаміку. Наразі 95,9% працівників щеплено принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли більше 87% вихователів.
Міністр освіти додав, що загалом 95,7% педагогів закладів освіти отримали першу дозу вакцини. Водночас двома дозами щеплено 88,4% освітян.
Скільки освітян вакцинували у закладах освіти
Найбільшу кількість вакцинованих працівників демонструють заклади освіти:
- заклади спеціалізованої освіти – 94,2%;
- профтехи – 91%;
- школи – 90,8%;
- садочки – 87,1%;
- коледжі – 85,4%;
- вищі – 79,3%.
Де вакциновано найбільше педагогів
Найвищі показники щеплених двома дозами по областях:
- Дніпропетровська область – 95,2%;
- Черкаська область – 94,5%;
- Сумська область – 93,9%;
- Луганська область – 93,7%;
- Донецька область – 92,8%.
Скільки шкіл навчаються дистанційно? Дистанційно продовжують працювати 164 школи (1,1% від загальної кількості), а це на 251 заклад менше, ніж станом на 7 грудня.
Шкарлет каже, що вакцинація залишаються єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання й убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби.
До слова, на Сумщині слухали справу вчительки Ганни Поліщук. Жінка подала позов проти школи через відсторонення від роботи. Суддя задовольнив позов і скасував відсторонення. Деталі – читайте у статті.