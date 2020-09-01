Т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет назвав попередні результати вступної кампанії 2020 року. Так, на бюджет до омріяних вишів вступили понад 49 тисяч вступників, а це 79,2% зі всіх абітурієнтів.

Хоча у 2019 році цей показник становив 75,4%, передає пресслужба МОН.

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За їх даними, у 2020 році рекомендації на місця державного або регіонального замовлення по 1-му та 2-му пріоритетах отримали 49 тисяч 277 вступників. Зокрема:

1 пріоритет – понад 38 тисяч вступників (61,5%);

2 пріоритет – 11 тисяч вступників (17,7%).

У МОН наголосили, що цього року суттєво розширились можливості для пільгових категорій вступників за умови наявності хоча б одного сертифіката ЗНО.

Додамо, що під час вступної кампанії-2020 було зареєстровано понад 960 тисяч е-заяв. Їх подали більш як 190 тисяч вступників.

Окрім того, МОН сформовано рейтинг з десяти закладів вищої освіти за наданими рекомендаціями на бюджет. Так, у десятці лідерів – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

10 вишів, куди найбільше абітуріаєнтів вступило на бюджет:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 4066; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 3272; Національний університет "Львівська політехніка" – 2577; Львівський національний університет імені Івана Франка – 2511; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 1350; Національний авіаційний університет – 1345; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1250; Харківський національний університет радіоелектроніки – 1036; Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1029; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 976.

Додамо, що у 2020 році в Україні оцінили діяльність університетів та склали рейтинг найкраших ЗВО.



Найкращі виші України / Інфографіка 24 каналу

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що якщо не вдалося вступити на бюджет абітурієнтам із тимчасово окупованих територій, в них то є можливість вступити через освітній центр до закладів професійної передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Зазначимо, що раніше МОН сформувало десятку найпопулярніших закладів за кількістю поданих заяв, а також найпопулярніші спеціальності у 2020 році. Про це – читайте за посиланням.