У 11 областях усі школи вчаться дистанційно. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

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Понад 10 тисяч закладів загальної середньої освіти працюють у дистанційному форматі. У понад 500 ЗЗСО тривають канікули, і у понад 2400 школах, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено,

– пояснив він.

За словами Шкарлета, на 21 березня 2022 року до навчання приступило майже 3 мільйони учнів.

Діти можуть вчитись на місці тимчасового проживання

Міністр нагадав, що за згодою одного з батьків, діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, можуть долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання. Зараз таких вже є майже 44 тисячі.

Лідером серед областей, які долучили до освітнього процесу тимчасово внутрішньо переміщених дітей, є Львівська. Наразі кількість таких учнів там майже 11 тисяч.

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