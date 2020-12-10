Майже 100 студентів отримають академічні стипендії уряду: назвали суму
96 найбільш обдарованих студентів вишів отримають академічні стипендії Кабінету Міністрів України у 2020-2021 навчальному році. Кожен з них отримає стипендію в розмірі 2480 гривень щомісяця.
Відповідне розпорядження уряд ухвалив 9 грудня 2020 року під час засідання, повідомляє 24 канал.
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Чому студенти отримають стипендії уряду? Мета таких виплат – реалізація державної молодіжної політики, спрямованої на створення сприятливих умов для підвищення життєвого рівня та матеріального заохочення студенів.
Загалом призначення стипендії студентам вишів відбувається у певному порядку. Так, кандидатів висувають заклади вищої освіти за пропозицією вченої ради.
У КМУ наголосили, що реалізація виплат обдарованим студентам не потребує додаткових витрат із державного бюджету.
До слова, також 21 аспіранту призначили академічні стипендії Президента України на 2020-2021 навчальний рік. Кожен з них отримуватиме стипендію в розмірі понад 7 тисяч гривень.
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